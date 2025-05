Zelenskyj v Praze je pro Spolu v kampani vítanou vzpruhou, zato ANO musí ohledně Ukrajiny lavírovat

Češi mají o ukrajinském prezidentovi, zdá se, jasno. Únorový průzkum NMS Market Research i listopadové měření CVVM ukázaly pro Volodymyra Zelenského podobná čísla podpory.

Dle dat NMS mu 32 procent Čechů důvěřuje a 59 procent ne, v případě CVVM jde o 31procentní důvěru a 56procentní nedůvěru.

To na první pohled nemusí vypadat jako velká podpora, že jde ale o solidní čísla, potvrzuje srovnání s jinými zahraničními státníky, které agentura NMS provedla. Mezi nimi je Zelenskyj nejpopulárnější.

Při pohledu do podrobnějších dat CVVM vyjde najevo, že Zelenskému více důvěřují mladí do 29 let či lidé s vysokoškolským vzděláním a spíše pravicově smýšlející.

„Podle stranických preferencí jsou voliči vládních stran a Pirátů pozitivnější ve vztahu k Volodymyru Zelenskému,“ uvádí Jan Červenka z CVVM. Naopak voliči ANO, SPD či KSČM vykazují ve vztahu k ukrajinskému prezidentovi vyšší nedůvěru.

Reakce zástupců jednotlivých stran v neděli a pondělí, během dvoudenní návštěvy ukrajinské hlavy státu, tak byla z tohoto pohledu logická.

Vzpruha pro Spolu

Nejvíce ze Zelenského návštěvy mohli využít zástupci koalice Spolu, což vyplývá i z politických funkcí, které zastávají.

V neděli Zelenského na Letišti Václava Havla přivítal ministr zahraničí Jan Lipavský, který bude v podzimních sněmovních volbách kandidovat za ODS jako pražská trojka Spolu. Zelenského označil za „lídra svobodného světa“.

Dnes jsem na Ruzyni přivítal prezidenta @ZelenskyyUa, lídra svobodného světa. pic.twitter.com/cZaCFZuzNQ — Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 4, 2025

V pondělí se poté Zelenskyj setkal s šéfy obou komor parlamentu Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), Milošem Vystrčilem a premiérem Petrem Fialou (oba ODS). Jednali o výcviku vojáků, muniční iniciativě i spolupráci v jaderné energetice.

„Návštěva Zelenského je v každém případě pro Spolu vítanou vzpruhou. Fotografie ukrajinského prezidenta s předsedkyní sněmovny nebo předsedou vlády podtrhují a vhodně doplňují začínající kampaň. Tu koalice postavila na tom, že je nyní čas stát na správné straně. A nenechává nikoho na pochybách, jaká to je,“ poukazuje politolog Aleš Michal na volební slogan Teď je čas stát na správné straně.

Dle odborníka z Institutu politologických studií FSV UK ale může koalice Spolu prodat vřelost Volodymyra Zelenského jako úspěch Fialovy vlády. „Zejména pro tzv. muniční iniciativu a další pomoc Ukrajině je to reputačně přínosné,“ doplňuje Michal.

Vítejte v Poslanecké sněmovně, pane prezidente. pic.twitter.com/ICZ3m4sNSo — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) May 5, 2025

Pozitivně se o Zelenského návštěvě vyjadřovali i vládní Starostové nebo dnes již opoziční Piráti. Hlavní skalpy v podobě fotek s ukrajinským premiérem ale získali politici Spolu.

Lavírující ANO

Pekarová Adamová na pondělní setkání přizvala i zástupce hnutí ANO ve vedení Sněmovny Karla Havlíčka a Aleše Juchelku. Druhý muž ANO Havlíček zdůraznil důležitost pokud možno brzkého ukončení války, a to ideálně v souladu se zájmy Ukrajiny. Schůzku označil za korektní.

S ukrajinským prezidentem se nesetkal šéf ANO Andrej Babiš, který se k tomu vyjádřil v neděli v živém vysílání XTV. Vyhnul se odpovědi na otázku, zda je mu tato návštěva sympatická a řekl: „Pro stávající vládu je nejlepší, kdyby ta válka trvala co nejdéle, minimálně do voleb. Kdyby válka skončila, což si přejeme, tak by neměli program.“ Dříve se vyjadřoval v tom smyslu, že by omezil pomoc Ukrajině a zcela zastavil tu vojenskou.

ANO se dle politologa Michala dlouhodobě vyhýbá jednoznačné komunikaci o konfliktu na Ukrajině. „Babiš musí ve svých postojích manévrovat a přeje si, aby se pozornost zaměřila opět na domácí témata. I proto v XTV vysvětloval, že není ani proukrajinský, ani proruský, ale pročeský. Babiš tedy lavíruje, zatímco hnutí nechává názory diverzifikovat. Mezi čelními představiteli najdeme spíše proukrajinské politiky, kteří Rusko kritizovat dokážou, například Karla Havlíčka, ale na druhé straně i reálně proruské politiky, třeba Radka Vondráčka,“ vyjmenovává.

Vytvářet podmínky pro přijatelný a stabilní mír je každým dnem složitější, proto je zásadní pokračovat v mírových jednáních. Dohoda o nerostech je posun, posiluje bezpečnostní pozici Ukrajiny a zároveň si tím Trump zajistil silnou pozici pro US firmy při její poválečné obnově. pic.twitter.com/bqD0poVO9H — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 5, 2025

ANO tak nemá výhodnou pozici jako na jedné straně Spolu, STAN či Piráty, anebo na druhé straně SPD či Stačilo!, jejíž příznivci mají na Zelenského jasný názor.

„Pokud ANO mluví o tom, že se snaží pokrýt zájmy a požadavky co největší skupiny voličů, tak v tomto případě to není možné. Je to situace, na kterou hnutí není zvyklé: u ekonomických pozic a domácí politiky si lze vybrat důraz na taková témata, která spojují určité sféry voličů. U zahraničně-politických, které ještě nikdy nezasáhly do českých parlamentních voleb, jako tomu bude pravděpodobně letos, je to zcela jiná situace,“ doplňuje Michal.

A jeho slova potvrzují zbylí opoziční představitelé, kteří Zelenského dlouhodobě kritizují.

Předseda SPD Tomio Okamura v nedělní Partii řekl, že od návštěvy ukrajinského prezidenta v Česku žádný přelom nečeká. Místopředseda SPD Radim Fiala dostal od Pekarové Adamové také pozvánku na setkání, ale odmítl.

Například předseda PRO Jindřich Rajchl, který patří do nového spojenectví kolem SPD, dlouhodobě Zelenského nazývá „čistým zlem“ a „válečným zločincem“.

Šéfka KSČM a lídryně Stačilo! Kateřina Konečná se v neděli na facebooku zeptala, zda si Zelenskyj přijel pro slibované peníze a zbraně. „Pojďme tomu společně říct Stačilo!“ doplnila k tomu.

Zástupci Motoristů sobě Zelenského návštěvu přešli bez komentáře.