Přímá trať z Pardubic do Chrudimi nebude. Správa železnic s novým úsekem už nepočítá

Ostřešanská spojka nebude. Nová trať měla odstranit zajížďku do Rosic a umožnit přímé propojení Pardubic a Chrudimi. Jenže podle nové studie, kterou si Správa železnic nechala zpracovat, by takové řešení stálo až moc. Přesto počítá s výraznými změnami a zrychlením vlaků. Pardubice 0:10 22. listopadu 2023

Medlešická, Nemošická nebo Ostřešanská spojka – to byly různé možnosti, jak trať napřímit a řešily se desítky let. Poslední verze počítala s tím, že koleje povedou od Nemošic přes Mikulovice a Ostřešany.

Jenže tohle řešení narazilo i na odpor některých obcí, kterým vadila hlavně představa až deset metrů vysokého náspu pro novou trať. I to Správa železnic zohlednila. Zásadní je ale závěr studie proveditelnosti možných úprav. Ostřešanská spojka by zvedla náklady na víc než dvacet miliard, a to je moc. Vybrané je proto jiné řešení.

Nová trasa ne, zrychlení ano

Studie řeší budoucnost celé trati Pardubice - Havlíčkův Brod. Porovnává jedenáct možných variant. Nejméně náročné by bylo zachování dieselových vlaků a druhá kolej v úseku Chrudim-Medlešice, to je investice kolem devíti miliard.

Na opačném pólu je pak varianta, která počítá s maximálním využitím trati, rychlost 160 kilometrů v hodině po celé délce z Pardubic do Havlíčkova Brodu, a cena řádově 30 miliard. Doporučená verze je někde uprostřed, tedy elektrifikace trati a zahloubení kolejí v prostoru kolem letiště, aby nebyl narušený jeho provoz.

Pro cestující by úpravy trati měly znamenat zkrácení doby cestování. Z Pardubic do Havlíčkova Brodu to teď trvá 113 minut, po úpravách by to mělo být 85 minut. Z Pardubic do Chrudimi by se měla doba jízdy zkrátit asi o 4 minuty.

Dále novou zastávku Chrudim-sídliště U Stadionu, která je v plánech zakreslená. A konečně možné zvýšení rychlosti vlaků až na 160 kilometrů v hodině v úseku Pardubice-Chrast. Termín zahájení úprav je pro všechny verze společný – začnou nejdříve v roce 2031.