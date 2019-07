Devět nehod za osm dní. Slib o závorách na přejezdech po tragédii ve Studénce zůstal nesplněný

Od tragické železniční nehody ve Studénce, kdy na přejezd vjel kamion, uvízl mezi závorami a narazilo do něj Pendolino, uplynuly čtyři roky. Při nehodě tehdy zemřeli tři lidé, další dvě desítky utrpěly zranění. A podobných nehod v Česku přibývá. Drážní inspekce eviduje od začátku letošního roku do 21. července 110 střetů na železničních přejezdech, což je o 16 procent víc než za stejné období loňského roku. Praha 14:01 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamion vjel na železniční přejezd v Moravském Písku na Hodonínsku, když svítila červená světla. Musel prorazit závoru | Zdroj: Policie Jihomoravského kraje

Nejtragičtějším obdobím letošního roku jsou podle Drážní inspekce dny mezi 11. a 18. červencem. „Drážní inspekce v tomto období eviduje devět mimořádných událostí na železničních přejezdech, zemřelo při nich šest osob,“ upřesňuje pro Radiožurnál mluvčí Martin Drápal.

„Od začátku letošního roku Drážní inspekce eviduje 110 přestupků na železničních přejezdech, při kterých zemřelo 21 osob a dalších 42 bylo zraněno. V porovnáním se stejným obdobím loňského roku evidujeme nárůst počtu střetnutí o 16 procent,“ dodává Drápal.

Nejtragičtější nehodou na železničním přejezdu za bezmála 15 let byl v polovině července střet osobního auta se spěšným vlakem v Černožicích na Královéhradecku. Zemřela při něm čtyřčlenná rodina.

Zatímco za letošní necelý půlrok bylo na přejezdech 110 nehod, za celý loňský rok jich bylo 171. Zemřelo při nich celkem 33 lidí. V předloňském roce bylo nehod stejně a zemřelo o jednoho člověka víc.

Drastická videa

O potřebě zlepšit bezpečnost na železnici se mluví už několik let. Po železniční nehodě ve Studénce v červenci roku 2015 tehdejší generální inspektor Drážní inspekce Roman Šigůt mluvil o několika bezpečnostních doporučeních.

Jedno z nich se týkalo závor. „Aby všechny nově rekonstruované přejezdy už měly nejen světla, ale i závory,“ prohlašoval před třemi lety Šigůt.

Dosud ale závory na zrekonstruovaných přejezdech chybí.

„Ne, nemyslím si, že by všechny, které prošly v posledních letech modernizací, byly doplněny závorami. Modernizuje se tak, aby byl přejezd bezpečný a byl schválen Drážním úřadem, následně i kontrolou Drážní inspekce. Všechny přejezdy vyhovují, nemůžeme provozovat přejezdy, které by byly nebezpečné,“ podotýká mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Správa každý týden v červenci vydávala jedno varovné video upozorňující na rizikové chování na železnici. Varuje v nich jak řidiče před nepozorným přejížděním kolejí, tak lidi před přebíháním kolejiště nebo vystupováním z vlaku za jízdy.

V prvním ze čtyř videí zveřejněných na serveru YouTube použila dokonce autentické fotografie z nehod. Následně ale video po kritice upravila tak, že drastické snímky mírně rozostřila, jak již dříve informoval server iROZHLAS.cz.

Ve Studénce byl před čtyřmi lety podle vyšetřovatelů problém v tom, že řidič kamionu nerespektoval výstražná světla a vjel na železniční přejezd.

Na tomto přejezdu se zatím uvažuje se, že by se zavedla takzvaná předřazená signalizace. Firma Future Product Design ale zatím nedostala povolení k její instalaci.

Tato signalizace funguje tak, že závory a semafor jsou několik desítek metrů ještě před samotným přejezdem, popisuje Vladimír Kranz ředitel firmy, která systém zajišťuje.

„Jsou umístěné asi 60 metrů před přejezdem, což je před ochranou zónou dráhy. Zařízení se sestává buď jenom ze závor se světly, nebo ještě k tomu předřadíme další semafor, který zastaví vozidla ještě před tou závorou,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty Pavla Tesaře se přejezd ve Studénce plánuje do budoucna zrušit úplně. Nahradit ho má podjezd. Stavět by se měl začít v roce 2021 a hotový by měl být za necelé dva roky.

„Je to poměrně složitý proces. Náš investiční záměr na vybudování podjezdu už schválila centrální komise ministerstva dopravy. A čekáme na úpravu územních plánů města Studénka,“ uvedl pro Radiožurnál Tesař. „Řeší se také, kudy budou jezdit kamiony do průmyslového areálu. A tuto přístupovou cestu musí vyřešit město Studénka,“ dodal mluvčí SŽDC.

