Kupka: Správa železnic začne být hodnocená podle spolehlivosti. Musí lépe organizovat výluky

Na české železnici se sešla řada výluk a rekonstrukcí najednou a vlaky tak nabírají dlouhá zpoždění. Pokud se navíc k plánovaným opravám přidá nějaká mimořádnost, jako je stržená trolej, může se provoz na koridoru zastavit úplně. Problémům by se ale podle ministerstva dopravy dalo předcházet například organizací výluk, kterou má na starosti Správa železnic. Ministr Kupka (ODS) pro Radiožurnál říká, že na organizaci výluk se bude pracovat. Rozhovor Praha 14:19 19. srpna 2022

Jak chcete změnit správu železnic?

Chceme právě přenastavit to, aby důležitým vodítkem, důležitým kritériem i pro hodnocení práce Správy železnic byla spolehlivost toho, aby se lidé opravdu dostali bez zpoždění na místo, kam jedou. A je jasné, jak zaznělo, že za některá zpoždění můžou dopravci, za některá může právě Správa železnic.

Ten problém, který teď nastal, opravdu dán shromáždění mnoha staveb, mnoha investic a celou řadou výluk. To chceme do budoucna změnit. Kritériem nemůže být jenom to, kolik se na dráze proinvestuje, ale to, jakým způsobem se zorganizuje celá stavební činnost, jak ty výluky budou na sebe navazovat.

To právě bude nově důležitým hodnotícím kritériem pro práci Správy železnic i pro odměňování lidí, kteří jsou za to zodpovědní. Bude to znamenat, že kromě právě stavu železniční infrastruktury chceme hodnotit i to, jakým způsobem se na dráze se daří dodržovat časy, kolik nákladů se po železnici převeze a například také to, jaká právě je ta kvalita spojení na české železnici.

Znamenají tyto navrhované změny, že Správa železnic z vašeho pohledu tak zásadní výluku, jako je právě rekonstrukce hlavního železničního koridoru, naplánovala špatně?

Jde o to, že se tu sešlo několik staveb a na poměrně krátkém úseku, nějakých 160 km, je těch vážných výluk víc, tak pak stačí opravdu, aby něco nezafungovalo nebo došlo k nějakému drobnému problému a ten problém se najednou rozroste do rozsahu, který pak cestující pocítí na velkém zpoždění.

Tomu chceme předcházet. Já pokládám za důležitou věc, aby železnice byla spolehlivá, aby se na ní lidé opravdu v tomto směru mohli spolehnout a věděli, že dojedou na místo, do práce, za známými, na schůzku včas.

To si bezpochyby asi přejeme všichni. To je takový základní předpoklad. Ale povězte, proč jste s takovým návrhem nepřišli dřív? Protože problémy s provozem při rekonstrukcích zejména toho hlavního koridoru tady byly dřív než v srpnu.

Kdybychom s tím přišli dřív, muselo by to znamenat, že ty stavby zastavíme. A to by samozřejmě vyvolalo spoustu velmi závažných problémů. My jsme už pro příští rok některé právě na plánované stavby, které by hrozily tím, že se potkají na jedné trati, tak jsme prostě zastavili.

To jsme udělali tak, abychom zároveň investovali jinde. Česká železnice nutně vyžaduje investice, vyžaduje opravy, protože dlouhodobě je podinvestovaná. Ale nemůžeme to dělat tak, abych se prostě na jedné trati v poměrně krátkém úseku setkalo tolik výluk.

Má vedení Správy železnic vaši důvěru?

Má moji důvěru. V každém případě chci ale změnit práci Správy železnic. Tak jako měníme postupně práci Českých drah, ČD Cargo, tak já chci, aby se opravdu změnila a zkvalitnila práce Správy železnic.

A co se tedy podle vás může spolu se změnou fungování správy železnic měnit na kolejích pro nás? Máme se tedy připravit na to, že dokud se bude rekonstruovat, tak budou vlaky jezdit zpožděně?

Každá rekonstrukce bolí, ale už na letošní podzim se podaří některé důležité stavby ukončit, jako je například výluka mezi Poříčany a Kolínem. Tím se významně zjednoduší doprava z Prahy do Kolína. Zároveň na konci letošního roku se podaří dokončit důležitou rekonstrukci mezi Brnem a Blanskem.

Tady odpadne ten tzv. nickolejní provoz, jak se říká na dráze úplně uzavření trati, a lidé, kteří míří z Brna do České Třebové, do Kolína a také do Prahy to budou mít významně jednodušší. V dalším roce se pak podaří dokončit i tu bolavou a náročnou rekonstrukci úseku mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí. Ty všechny další stavby budeme plánovat tak, aby právě nemohlo docházet k těm dramatickým problémům.

Budeme v to doufat, že to tak dopadne. Ale ještě jedno téma, které probíráme ve zprávách. Drážní inspekce doporučila snížit počet úseků, kde strojvedoucí musí stahovat sběrač a projet bez proudu jen na setrvačnost. Takových místech hrozí poruchy a další dlouhá zdržení. Bude ministerstvo od Správy železnic vyžadovat, aby skutečně při výlukách tzv. beznapěťové úseky v tomto režimu používala co nejméně?

Ano. Jedna z těch reakcí na ten aktuální stav bylo právě odstranění jednoho z těch beznapěťových úseků. Ono jde opravdu o to, aby se v dobrém spojili aktivity dopravců a aktivity Správy železnic a aby těch problémů ubývalo, protože komplikace a větší rizika jsou právě spojena s tím, že je na té trati, ale i u dopravců prostě víc problémů a my je proto, aby se situace zlepšila, prostě musíme postupně odstraňovat.