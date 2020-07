Nová železniční komise chce zvýšit investice do lokálních tratí a zabezpečit přejezdy

Nová stálá komise pro bezpečnost na železnici se ve středu shodla na zvýšení investic do lokálních tratí. Její členové mluvili také o urychlení zabezpečení přejezdů nebo o urychlení instalace zabezpečovacího systému ETCS. Novinářům to po večerním jednání komise řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Praha 21:43 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová stálá komise pro bezpečnost na železnici se shodla na zvýšení investic do lokálních tratí (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Havlíček komisi založil po sérii vlakových nehod z poslední doby. Ve středu se konalo první zasedání. Podle ministra bylo cílem vytvořit apolitický tým složený z odborníků, který bude fungovat dlouhodobě.

Komisi tvoří 16 lidí, mezi členy jsou zástupci drážního odboru, Správy železnic, Drážní inspekce, Drážního úřadu, za dopravce pracovníci Český drah a ČD Cargo a dále dva zástupci z akademické obce. Komise také komunikuje s odbory. Zasedat bude jednou za 14 dnů.

Podle Havlíčka bylo hlavním tématem, „jak vytýčit jízdní řád investic do bezpečnosti železničního provozu“, a to zejména zavedení zabezpečovacího systému ETCS, zabezpečení přejezdů a zajištění lokálních tratí. Nejvážnější diskuse byla podle ministra kolem lokálních tratí.

„Tam jsme vytýčili ten postup tak, že bude ad jedna ohlašovací povinnost, ad dva se budou instalovat na vybraných tratích opětovně návěstidla a za další, a to je asi to nejdůležitější, jsme připraveni okamžitě zahájit investice a zavádění zjednodušeného ETCS,“ řekl.

Dodal, že investice plánované pro železnici půjdou ve zvýšené míře do zajištění bezpečnosti. „Zvýšíme zdroje právě pro ty lokální tratě,“ dodal.

Havlíček řekl, že do roku 2022 by mělo být zabezpečeno 500 přejezdů, což bude stát přibližně čtyři miliardy korun. Kompletní zavedení systému ETCS bude stát několik miliard korun, investice do návěstidel se budou pohybovat v řádu stovek milionů korun.

Lepší výcvik

Ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář připomněl, že zajištěním bezpečnosti se zabývá i novela zákona o drahách, která je nyní ve sněmovně. Po jejím schválení bude například Drážní úřad monitorovat pracovní dobu strojvedoucích, aby po jejím skončení nešli jezdit ke konkurenci.

Úřad také připravuje zlepšení výcviku pomocí simulátorů. Nyní mají dva simulátory České dráhy, podle Koláře by je měl vlastnit stát.

V posledním týdnu se na železnici stalo několik velkých nehod. Nejtragičtější byl střet dvou vlaků na Karlovarsku u Perninku, při kterém zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno. Další nehoda se stala v pátek na trati mezi Prahou a Kolínem. U pražských Běchovic narazil vlak bez cestujících do čekajícího rychlíku, nikdo se nezranil.

Na stejné trati u Českého Brodu pak v úterý večer narazil osobní vlak do zadní části nákladního expresu. Při nehodě zemřel strojvedoucí. Příčiny nehod se zatím vyšetřují, podle předběžných zpráv šlo o lidské chyby.