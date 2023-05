Projektanti představují plán vysokorychlostní tratě Moravská brána. Nepotěšili zahrádkáře v Lipníku

Její první úsek za desítky miliard korun má do několika let propojit Prosenice a Ostravu. Například v Lipníku nad Bečvou ale nová železnice protne zahrádkářskou kolonii Ořech. Důvod? Aby se trať vyhnula obchvatu města. Místo toho tak protkne pozemky desítek vlastníků.

Třeba Jana Diviše informace o plánované trase překvapily. Zahrádku má v kolonii více než 20 let. „Něco jsem tam vybudoval a strávil tam hodně hodin. Ale co se dá dělat, všechno jednou končí,“ říká Diviš.

Zatímco dříve projektanti vyšli vstříc připomínkám obyvatel nedalekých Hranic nebo Drahotuš, u Lipníka trasu rychlotratě přesměrovat nejde.

Projektanti v obcích představují v Lipníku plán vysokorychlostní tratě Moravská brána

