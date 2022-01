Méně nehod, mrtvých a zraněných. Česká železnice má za sebou klidnější rok, zlepšuje zabezpečení

Rok 2021 byl na drahách o něco klidnější než ten předchozí. Nehod na železnici loni mírně ubylo. Drážní inspekce eviduje 1138 mimořádných událostí, předloni jich bylo o deset víc. Správa železnic zvýšila na řadě tratí zabezpečení. Výrazně míň lidí - zhruba o 40 - při nehodách na železnici zemřelo. Celkem jich bylo 196. Debatu o bezpečnosti na dráze v minulém roce znovu otevřela smrtelná srážka dvou vlaků na Domažlicku. Praha 7:02 2. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U obce Milavče mezi stanicemi Domažlice a Blížejov se srazily dva osobní vlaky. Havárie se stala na jednokolejném úseku, před kterým se vlaky měly minout | Zdroj: Drážní inspekce

„To bylo, jako když bouchla bomba. Se synem jsme tam běželi a pomáhali jsme lidem, kteří byli schopní alespoň vylézt ven,“ říká svědkyně nehody střetu dvou vlaků u Milavče na Domažlicku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Vojtěcha Tomáška:

„Byl to obrovský šok. Já jsem naštěstí seděla zády ke směru jízdy, to znamená, že na mě se akorát sesunuly sedačky, které byly posunuté samotnou ranou. Většina lidí, kteří seděli po směru jízdy, tak ty to setrvačností vymrštilo na sedačky před nimi. To znamená, že velmi časté byly tržné rány hlavy, krvácení z nosu, a taková zranění,“ doplňuje další svědkyně vlakové nehody.

Dvě soupravy se u Milavče srazily na začátku srpna, nepřežili tři lidé včetně obou strojvedoucích. Celkově ale loni smrtelných nehod na drahách ubylo.

„Počet usmrcených při mimořádných událostech v roce 2021 byl výrazně nižší, než v roce 2020. Je to dáno především tím, že jsme zaznamenali pokles počtu usmrcených u střetu vlaku s osobou i u střetnutí na železničních přejezdech,“ přibližuje Martin Drápal z Drážní inspekce.

Zabezpečení drah

Smrtelné nehody se nevyhnuly ani městské hromadné dopravě. Pod tramvají loni zemřeli čtyři lidé, rok předtím jeden. Drážní úřad loni podle jeho mluvčí Pavlíny Strakové nezjistil na drahách zásadní pochybení.

Zavedení zabezpečovacího systému ETCS bude stát 46 miliard. Poprvé bude nasazen za dva roky Číst článek

„Státní dozory u dopravců v letošním roce neodhalily závažnější pochybení, která by měla vliv na bezpečnost provozu. Jednalo se většinou pouze o formální nedostatky. Registrujeme ale zvýšený počet projetí návěstidel s návěstí stůj. Situace se průběžně s dopravci řeší,“ vysvětlila Straková. Do této kategorie ale patří i zmíněná smrtelná nehoda u Milavčí.

Správa železnic proto i loni zvyšovala zabezpečení drah. Na tratě postupně instaluje jednotný evropský zabezpečovač ETCS - jen na nich to bude stát nejméně 46 miliard korun. Jak ale před časem řekl bývalý ředitel Českých drah a předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp, bezpečnost výrazně zvýší.

„To bude jednotný Evropský systém, takže nebude problém přejíždět hranice. A nebude třeba nějakým zoufalým způsobem vybavovat vozidla dalšími systémy, protože dnes máte v každé zemi jiný národní systém. Takže si myslím, že to poslouží věci. Navíc ten systém ETCS má šanci jít krok za krokem podle pokroku v telekomunikacích a IT, což je daleko lepší než to, co tady máme,“ vysvětlil Šíp.

Výhody a nevýhody

Systém ale musí podporovat i samotné vlaky - a to vyjde na miliardy korun i dopravce. A bezpečnost provozu má letos zvýšit i novela drážního zákona, díky které budou moct úřady třeba lépe sledovat práci strojvedoucích.

„Umožní získat Drážnímu úřadu informace, zda strojvedoucí dodržují předepsanou dobu odpočinku. Mimo jiné definuje novela zákona o dráhách nově také povinnosti strojvedoucích, včetně sankcí za jejich nedodržování,“ popsala Pavlína Straková z drážního úřadu.

Nový sankční systém strojvedoucích má předcházet třeba tomu, aby na dráze pracovali strojvedoucí, kteří opakovaně chybují - jen přechází mezi dopravci. Novela drážního zákona bude platit od února.