Schváleno. Pardubický kraj dostal povolení pro stavbu nejdelšího železničního tunelu v Česku

Pět kilometrů tmy, to by už za několik let měli zažívat cestující na hlavním železničním koridoru mezi Chocní a Ústím nad Orlicí. Podle serveru Zdopravy.cz centrální komise ministerstva dopravy schválila výstavbu skoro pět kilometrů dlouhého tunelu mezi oběma městy. Pardubice 10:00 24. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nádraží v Brandýse nad Orlicí | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

Na trase mezi Chocní a Ústím nad Orlicí by tunely měly vzniknout hned dva. První se bude jmenovat Hemže a délkou přes 1100 metrů, druhý ponese název Oucmanice a dlouhý bude bezmála pět kilometrů, informuje server Zdopravy.cz.

Tunel Oucmanice by měl svou délkou překonat i nedávno otevřený Ejpovický tunel na Plzeňsku o zhruba 800 metrů.

Jak se dostala dovnitř? Tragédii v Ejpovickém tunelu stále vyšetřují kriminalisté i odborníci Číst článek

Jak názvy tunelů napovídají, vedly by v kopcích pod stejnojmennými obcemi. Úsek mezi Chocní a Ústím je totiž poslední na trati 010, který ještě není modernizovaný na koridor a Správa železniční dopravní cesty několik let uvažovala, jak trasu opravit.

Ve hře bylo několik variant. Podle studie se nakonec nejvíc vyplatí právě stavba tunelů i kvůli hlukovým limitům, řekl to před časem mluvčí správce tratí Marek Illiaš:

„Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň je ve fázi aktualizace zelené varianty ze studie proveditelnosti. Aktualizace je prováděna z důvodu nemožnosti dodržení požadovaných hlukových limitů při jiných variantách a z důvodu platné studie EIA.“

Původně měly vlaky jezdit novými tunely rychlostí až 160 km/h, teď se bude prověřovat i možnost zvýšení rychlosti na 200 km/h.

Prudké zatáčky

Tunely by měly být určené hlavně pro rychlé a důležité spoje. Problém trati přes Brandýs totiž je, že je klikatá a jsou na ní pro moderní vlaky příliš prudké zatáčky a kvůli kopcům a řece vlastně není možné tu trať narovnat, nebo ji postavit jinak, než jak je teď. Přesto ale provoz přes Brandýs zůstane zachovaný. Jezdily by tam méně důležité spoje a hlavně by to pomohlo odlehčit už teď přetíženému koridoru.

Pokud by šlo všechno hladce, to znamená posudky, projektování, územní řízení, výkupy pozemků, tak by stavba mohla začít v roce 2026 a hotovo by mohlo být v roce 2030. To je ten nejoptimističtější scénář. Správy železniční dopravní cesty počítá s náklady kolem 15 miliard korun.