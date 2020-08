Na železnici začnou kvůli bezpečnosti platit nová pravidla. Na některých tratích to zpomalí vlaky

Senát schválil vyslání vojáků do Mali, Nigeru a Čadu. Mají radit místním i bojovat proti teroristům

Česká armáda chce do mise v Mali vyslat elitní jednotku speciálních sil z Prostějova. Jejich úkolem by bylo radit malijským vojákům, vyráželi by s nimi ale i do boje.