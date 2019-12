Železnici čeká jedna z největších porevolučních změn. Cestující si musí dát pozor, s kým jedou

Tento víkend začnou na českých železnicích platit nové jízdní řády. Od neděle budou některé vlakové linky, které platí stát nebo kraje, obsluhovat jiní dopravci než České dráhy. Stát si od toho slibuje, že cestování vlakem zlevní a zvýší se kvalita služeb. Na některých delších cestách ale bude nákup jízdenek složitější. Praha 15:14 13. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V neděli 15. prosince se změní jízdní řády na železnici (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Po Českých drahách převezmou noví dopravci některé regionální linky hned v několika krajích – hlavně v Ústeckém, Zlínském, Pardubickém a také Libereckém. Nastoupí i na dálkové rychlíky ve středních Čechách nebo na trasu Brno – Bohumín.

Cestující si budou muset dávat větší pozor, s jakým dopravcem cestují, a u něj si koupit jízdenku. To znamená, že pokud na své cestě budou muset využít dva dopravce, budou si muset pořídit jízdenku u každého zvlášť pro tu část trasy, kterou daný dopravce obsluhuje. Neplatí to ale v případě, že cestujete v rámci kraje na integrovaný tarif, ten totiž budou dopravci uznávat.

Lidé si budou moct koupit doklad na prodejních místech nových dopravců nebo přímo ve vlaku. Další možností je nákup jízdenky online – v takovém případě ji některé společnosti nabídnou za výhodnější cenu. A třeba RegioJet už avizoval, že na lince Brno – Bohumín bude ze začátku při kontrolách jízdenek tolerantní.

„Víme, že to je velmi významná změna, proto budeme těch prvních několik týdnů velmi tolerantní z hlediska jízdenek, kterými se budou cestující prokazovat. Rozumíme také tomu, že i řada věcí na naší straně se musí teprve vyzkoušet v každodenním provozu,“ říká mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Lepší služby

Noví dopravci přebírají po Českých drahách některé dotované linky, protože ministerstvo chce otevřít železnici také soukromým společnostem a vnést na ni konkurenci – což by v ideálním případě mělo vést ke zlevnění vlakové dopravy a její lepší kvalitě.

„Dopravci budou své služby poskytovat odlišnými vlakovými soupravami, než jaké se doposud na dotčených tratích pohybovaly. Je tedy možné očekávat určitý nárůst kvality poskytovaných služeb v podobě například wi-fi připojení nebo občerstvení,“ uvádí mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Současné otevření dotované železnice pro další dopravce je pouze začátkem. Evropské právo předpokládá, že po roce 2023 se budou dopravci vybírat hlavně v tendrech. Ministerstvo dopravy počítá s tím, že první soutěže vypíše už v příštím roce. Podobné plány mají některé kraje a dopravci se netají tím, že chtějí České dráhy nahradit i na dalších linkách.

„Máme zájem například o regionální dopravu v olomouckém kraji, kde aktuálně čekáme, kdy kraj začne jednat se zájemci. Nebo o tratě na Plzeňsku a v Praze,“ říká mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík.

Během příštího roku by taky mohla odpadnout komplikace s nákupem jízdenek pro jednu cestu u více dopravců. Stát chce v pilotním provozu spustit jednotný tarif, který by platil pro všechny dopravce po celé republice. Povinný by měl být od prosince 2020, ale příslušný zákon ještě musí odsouhlasit parlament.