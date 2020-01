Železničářské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost, ve vlacích Jihomoravského kraje neplatí režijky

Stávkový výbor Odborového sdružení železničářů ve čtvrtek vyhlásil stávkovou pohotovost kvůli tomu, že ve vlacích Jihomoravského kraje neplatí režijní průkazy. Odbory zároveň upozorňují, že je takové jednání „v rozporu s platnou právní úpravou“, a žádají všechny strany, aby situaci co nejrychleji vyřešily. Pokud se tak nastane, plánují 30. ledna zahájit stávku. Brno 15:46 2. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na jižní Moravě platí od 1. ledna 2020 změna v nákupu vlakových jízdenek | Foto: Ludmila Opltová

Všichni, kdo vlastní režijku, tak od Nového roku nemohou v regionálních vlacích patřících Jihomoravskému kraji kartu využívat. Takové chování ale podle odborářů „narušuje dlouholetou tradici tohoto železničářského benefitu“.

Jihomoravský kraj ale s jejich tvrzeními nesouhlasí. Podle serveru Zdopravy.cz argumentuje tím, že vlaky objednává v režimu brutto, kdy riziko tržeb jde za krajem a musel by na režijní karty doplácet.

„Pokud nebude uspokojivým způsobem problematika uznávání režijek ve vlacích JMK dořešena, bude 30. ledna 2020 zahájena stávka, která zasáhne železniční dopravu v Jihomoravském kraji,“ upozorňují zároveň odbory v prohlášení.

Podle kraje se jedná o dohodě, jejímž výsledkem by měl být příplatek 1500 korun. Ten by mohl získat každý držitel karty, který bude mít zaplacenu prolongační částku na rok 2020. V roce 2019 platili zaměstnanci 1100 korun, jejich rodinný příslušníci 1250 korun, pozůstalí (vdovy a vdovci) 1250 korun, důchodci 600 korun a děti do 26 let 600 korun.

Odbory zatím neupřesnily, jak dlouho by případná stávka mohla trvat ani jaký bude mít rozsah. O tom bude Odborového sdružení železničářů ještě jednat s ostatními odborovými organizacemi na železnici.

Jízdenky v Jihomoravském kraji

Stejně jako v dalších krajích se i v Jihomoravském od 1. ledna změnil nákup vlakových jízdenek. Lidé jedoucí za hranice IDS JMK si dál pořídí lístky jednotlivých dopravců. Změna se projeví například na trati z Brna do Kyjova, tedy uvnitř hranic Integrovaného dopravního systému, lidé si už nekoupí jízdenku Českých drah, ale dostanou pouze krajskou jízdenku. Na zmíněné trase už nebudou platit slevy jako IN 25 nebo IN 50.

Výjimku pro vnitrokrajské jízdy má ale třeba trať Brno-Břeclav. Tam jezdí jednak rychlíky Českých drah a RegioJetu, tak osobní vlaky Českých drah.

Ve vlacích v JMK je nový systém prodeje jízdenek. Zkráceně: uvnitř kraje platí lístky @IDS_JMK, pro cesty mimo kraj jízdenky dopravců. Na pokladnách obě varianty k dostání automaticky. Na lince S2 a S3 lístek prodá průvodčí v označeném vagonu. Kde není pokladna, tam bez přirážky. pic.twitter.com/CcMNKXfo1h — Tomáš Kremr (@kremrt) January 2, 2020