Nové závory, světelná signalizace a chytré kamery. Správa železnic chce do roka zabezpečit 170 přejezdů

České železniční přejezdy mají být do několika let bezpečnější než v současnosti. Správa železnic plánuje příští rok zlepšit světelnou signalizaci a přidat chytré kamery na více než 170 přejezdech. Plánuje do nich investovat jeden a půl miliardy korun. Zároveň připomíná řidičům, aby se chovali zodpovědně. Všechny nehody na přejezdech totiž letos zavinili právě řidiči a chodci.

Praha 15:20 27. prosince 2020