Železniční výtopna v Chocni z 19. století je kulturní památkou, rozhodlo ministerstvo kultury

Stará železniční výtopna v Chocni je kulturní památkou. Po dvou a půl letech o tom na konci minulého týdne rozhodlo ministerstvo kultury. Verdikt zatím není pravomocný. Účastníci řízení ještě proti verdiktu mohou podat takzvaný rozklad - tedy nesouhlasné stanovisko s rozhodnutím ministerstva. Účastníci řízení jsou dva. Prvním jsou České dráhy, kterým budova výtopny patří, a pak ještě Správa železnic, které patří pozemky pod výtopnou. Choceň 19:48 8. srpna 2020

Ministerstvo takto rozhodlo minulý týden ve čtvrtek a zúčastněné strany od té chvíle mají 15 dní na vyjádření nesouhlasu.

Problémy by mohly nastat ve vztahu ke Správě železnic, protože ta má určité investiční záměry, chce například modernizovat trať z Chocně do Týniště nad Orlicí a tomu právě u výjezdu z choceňského nádraží překáží stará výtopna.

Nutno podotknout, že půlkruhové depo z poloviny 19. století už několik let zeje prázdnotou a nic v něm kromě občas přespávajících bezdomovců není. Navíc mu před lety hrozilo i úplné zbourání. Takže rozhodování ještě může být zdlouhavé.

O výtopnu mají zájem železniční nadšenci z Klubu přátel kolejových vozidel, kteří by tam chtěli vybudovat muzeum s provozními exponáty. Předseda spolku Jiří Kotas potvrdil, že zájem stále trvá. Nápad na vytvoření muzea už dřív podpořil i Pardubický kraj, nicméně je v tom všem ještě hodně "ale".

Může se stát, že se výtopna stane kulturní památkou, ale nebude mít napojení na železniční vlečku, pak by nemělo smysl tam dělat železniční muzeum, protože by tam nebylo jak dostat vlaky. Je ještě spousta věcí, které mohou celý záměr zhatit a do vybudování muzea je ještě daleko.

