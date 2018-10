Deset měsíců, deset milionů korun. Pražská TSK otevřela opravenou lávku z Podskalí na Smíchov

Pražská Technická správa komunikací (TSK) ve čtvrtek otevřela pro pěší jižní lávku na železničním mostě z Podskalí na Smíchov. Oprava vyšla na asi 10 milionů korun. Novinářům to ve čtvrtek řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a představitelé radnic Prahy 2, 5 a TSK. Praha 14:39 18. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes pražský železniční most už nepřejdete. Praha v pátek uzavřela lávky, které vedou z obou stran kolejí, protože jsou v havarijním stav. | Zdroj: Wikimedia Commons

Lávky na mostě byly kvůli havarijnímu stavu uzavřeny loni v prosinci. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), které most patří, řeší osud památkově chráněného mostu. V minulosti se objevily návrhy na jeho zbourání. Proti jsou památkáři.

„Opravili jsme jednu lávku a řekli jsme SŽDC, aby se vyjádřilo, zda v budoucích měsících nebo letech plánuje opravu mostu, nebo náhradu novým mostem. Diskuse jsou ale velmi teoretické, proto jsme se rozhodli, že lávky, které patří Praze, opravíme,“ řekl Dolínek. Vedení města navrhne, aby Praha opravila bez ohledu na rozhodnutí SŽDC i severní lávku.

Na lávce byly kromě konstrukce opraveny dřevěné povrchy a zábradlí, které je oproti zbytku mostu natřeno zeleně. To podle mluvčí TSK Barbory Liškové bylo na popud památkářů, neboť most měl tuto barvu v době, kdy byl postaven. Z lávek již před lety zmizely kovové boxy, které byly umístěny podél chodníku směrem ke kolejím.

SŽDC v minulosti navrhla, aby byl most zbourán a na jeho místě by byl postaven nový, který by měl více kolejí. Most je ale památkově chráněn. Proti návrhu se postavili památkáři.

Kromě návrhu na zbourání se objevily rovněž návrhy, kdy měla být postavena širší replika mostu s více kolejemi nebo vedle současného mostu postavit směrem k Vyšehradu most druhý. V minulosti vznikl i návrh nového mostu, po kterém by jezdily vlaky a v patře nad nimi automobily. O žádné z variant nebylo dosud rozhodnuto.

Problémy se stavem mostů řeší Praha dlouhodobě. Na začátku loňského prosince dokonce spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Praha řeší opravu například Libeňského mostu, u kterého čeká, zda jej ministerstvo kultury prohlásí památkou. Ve špatném stavu je i Hlávkův a Palackého most.

Mostaři loni uskutečnili 1019 prohlídek mostů, a to jak běžných, mimořádných tak i takzvaně zrychlených. Náklady na údržbu byly loni přes 210 milionů a v roce 2016 to bylo 229 milionů.