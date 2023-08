Nový železniční most přes Labe v Pardubicích už spojil oba říční břehy. Jezdit se po něm začne koncem roku

Dělníci dokončili vysouvání nového železničního mostu přes Labe v Pardubicích. Ten je na trase mezi hlavním a rosickým nádražím a jeho stavba se součástí rozsáhlé modernizace tratě z krajského města do Stéblové. V provozu by měl být nový most od letošního prosince.

