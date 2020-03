Železniční most v Praze je zachráněn, zůstane kulturní památkou. Správa železnic se neodvolá

„Odvolání podávat nebudeme. Rozhodnutí považujeme za definitivní,“ informovala server iROZHLAS.cz Friebová. Správa železnic tak potvrdila stanovisko, které zveřejnila ještě před rozhodnutím resortu kultury.

Ten na začátku března konstatoval, že most vykazuje znaky kulturní památky. „Železniční most pod Vyšehradem i nadále zůstává jedinečnou technickou památkou svého druhu v rámci celé České republiky a svým významem zaujímá přední místo v soustavě historických pražských mostů přes Vltavu,“ informovala tehdy Ivana Awwadová z tiskového oddělení ministerstva kultury.

Správa železnic chtěla sejmout památkovou ochranu z mostu kvůli jeho nedostatečné kapacitě a havarijnímu stav. Kloknerův ústav ČVUT loni dokonce doporučil most neopravovat a nahradit jej novým tříkolejným.

To ale podle švýcarského profesora Eugena Brühwilera, který most analyzoval a spolupracoval s Kloknerovým ústaveml, není nutné. „Odstranit korozi na poškozených ocelových částech a natřít celý most lze bez demontáže,“ řekl dříve pro server iROZHLAS.cz a dodal: „Navrhl jsem nové konstrukční řešení využívající vysoce výkonný materiál ke zlepšení mostní železniční trati, aby byla odolná a ekonomičtější.“

Jeho názor potvrdilo i ministerstvo kultury. „Z podkladů shromážděných ve správním řízení je zřejmé, že špatný technický stav ocelové konstrukce mostu přes Vltavu je řešitelný, aniž by byla zásadním způsobem narušena památková hodnota soumostí či vyloučena původní funkce mostu,“ popsala Awwaadová.

Třetí kolej, která je potřebná k navýšení kapacity vytížené trati spojující pražské hlavní a Smíchovské nádraží, by podle resortu mohla vést po novém mostě postaveném hned vedle stávajícího.