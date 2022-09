Nejdřív most, pod ním časem dálnice. U Svitav začala stavba železničního mostu přes plánovaný úsek D35

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s předstihem stavět železniční most, po kterém budou u Svitav jezdit vlaky na Brno a zpět přes trasu budoucí dálnice D35. Zahájení stavby vlastního úseku dálnice Janov-Opatovec se plánuje na příští rok. Svitavy 16:42 20. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zhruba 56 metrů dlouhý most stavbaři vyrobí z šesti dílů (ilustrační foto) | Foto: Drahoslav Ramík | Zdroj: ČTK

„Těleso budoucí dálnice bude v zářezu, původní železniční trať zůstane nezměněna. Když to řeknu laicky, dálnice půjde pod železnicí,“ popisuje vedoucí výstavby Ředitelství silnic a dálnic Pardubice Stanislav Král.

Ředitelství silnic a dálnic nechá postavit nový most u železniční zastávky Svitavy-Lačnov

Tuto část silničáři vybudují izolovaně, nebude navazovat na předchozí dokončované úseky.

Podle Petry Drkulové z pardubické správy ředitelství je nutné koordinovat výstavbu mostu se Správou železnic. A to proto, aby trať Brno-Česká Třebová byla maximálně průjezdná.

Nejdříve se vybuduje provizorní kolejová přeložka pro odklonění vlakové dopravy, aby se mohl postavit nový železniční ocelový most. Dělníci budou pracovat i v zimě.

„V prosinci tohoto roku by se měla zahájit montáž ocelové konstrukce. Je to sice v zimním období, takže kvůli montáži a nátěrům ocelové konstrukce budeme muset zavést opatření. Konstrukce bude vždycky muset být částečně vytápěná uvnitř. Po částech, aby to bylo co nejméně nákladné,“ říká Petr Sodomka, zástupce společnosti Strabag Rail, která most staví.

Zhruba 56 metrů dlouhý most stavbaři vyrobí z šesti dílů, které se složí a svaří přímo na stavbě. Hmotnost konstrukce dosáhne 293 tun, most bude mít rozpětí 46 metrů a šířku 12 metrů.

Most by měl být hotový na jaře příštího roku. Náklady na jeho stavbu a ostatní práce budou podle předběžných odhadů stát okolo 160 milionů korun.

Pozemky jsou skoro vykoupené

Příprava stavby úseku dálnice Janov-Opatovec pokračuje, stavební povolení pro něj silničáři získalo letos v březnu, vykoupeno již bylo 96 procent pozemků. Ještě letos by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Úsek je dlouhý 11,8 kilometru, ponese 11 silničních mostů, z toho čtyři nad dálnicí, železniční most a dva přechody pro zvěř. Součástí bude i mimoúrovňová křižovatka Opatovec a víc než čtyři kilometry protihlukových stěn. Náklady se odhadují na 3,2 miliardy korun bez DPH, s uvedením do provozu se počítá v roce 2027.

V témže roce by měl být otevřen i předchozí úsek D35 Litomyšl-Janov. Z Opatovce směrem na Moravu bude navazovat část Opatovec-Staré Město, která by měla být dokončena v roce 2029.