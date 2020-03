‚Představuje součást pražského panoramatu.‘ Železniční most na Výtoni zůstane kulturní památkou

„Na základě všech shromážděných podkladů dospělo ministerstvo kultury k závěru, že soubor železničních mostů vykazuje znaky kulturní památky,“ popsala serveru iROZHLAS.cz Awwadová.

„Železniční most pod Vyšehradem i nadále zůstává jedinečnou technickou památkou svého druhu v rámci celé České republiky a svým významem zaujímá přední místo v soustavě historických pražských mostů přes Vltavu.“

Železniční most je také podle resortu „ikonickou součástí pražského panoramatu“ a to jak při pohledu na Pražský hrad, tak hlavně na Vyšehrad. „Celé soumostí, zbudované ve stylu pozdního klasicismu, je architektonicky, urbanisticky i technicky vysoce kvalitním dokladem historického vývoje železničního stavitelství a rozvoje železniční sítě v Praze,“ doplnila Awwadová.

Podobný názor měl i švýcarský profesor Eugen Brühwiler, který most analyzoval. „Železniční most je nejvýznamnějším mostem inženýra Františka Prášila, který postavil rovněž Petřínskou rozhlednu a Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Technickou vyspělost stavby ukazuje to, jak je štíhlá a vzdušná. Dynamická linie tří po sobě jdoucích mostních konstrukcí je v příjemném kontrastu s městskou krajinou. Železniční most je často fotografován s Pražským hradem na pozadí. Jde o symbol Prahy se silným a nesporným odkazem na dobu, kdy byl postaven,“ řekl dříve v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Druhý jednokolejný most

Správa železnic chtěla sejmout památkovou ochranu z mostu kvůli jeho nedostatečné kapacitě a havarijnímu stav. Kloknerův ústav ČVUT loni dokonce doporučil most neopravovat a nahradit jej novým tříkolejným.

To ale podle profesora Brühwilera, který s Kloknerovým ústavem spolupracoval, není nutné. „Odstranit korozi na poškozených ocelových částech a natřít celý most lze bez demontáže,“ řekl a dodal: „Navrhl jsem nové konstrukční řešení využívající vysoce výkonný materiál ke zlepšení mostní železniční trati, aby byla odolná a ekonomičtější.“

Nyní to potvrzuje i ministerstvo kultury. „Z podkladů shromážděných ve správním řízení je zřejmé, že špatný technický stav ocelové konstrukce mostu přes Vltavu je řešitelný, aniž by byla zásadním způsobem narušena památková hodnota soumostí či vyloučena původní funkce mostu,“ popsala Awwaadová.

Třetí kolej, která je potřebná k navýšení kapacity vytížené trati spojující pražské hlavní a Smíchovské nádraží, by podle resortu mohla vést po novém mostě postaveném hned vedle stávajícího. To podle serveru Zdopravy připustil v únoru náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).