Největší železniční oblouk v zemi překlene Vltavu u Orlíku. Původní historický most zůstane vedle

Břehy řeky Vltavy mezi Červenou a Červeným Újezdcem na Písecku spojí nový železobetonový obloukový most za více než půl miliardy korun. Roste hned vedle stávající konstrukce z roku 1889, která měla jít původně k zemi. Byla však nakonec zařazena mezi kulturní památky, a tak zůstane na místě. Písecko 23:43 3. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Most se staví těsně vedle historického z roku 1889 | Foto: Jan Kopřiva | Zdroj: Český rozhlas

„Každého zajímá, jak se to bude dělat. Je to konstrukce zavěšená pomocí pylonů. Oblouk bude mít rozpětí 156 metrů. Bude to největší oblouk v železniční síti, celková délka mostu je zhruba 300 metrů,“ popisuje hlavní inženýr stavby Petr Žákovec ze Správy železnic.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na stavbě obloukového železničního mostu nedaleko Červené nad Vltavou byl Jan Kopřiva

Most se nachází na trati Tábor–Písek nedaleko obce Červená nad Vltavou a přehrady Orlík. „Staví se v těsné blízkosti stávajícího příhradového mostu. Po dostavbě nového mostu bude doprava převedena ze stávající konstrukce na novou,“ doplňuje Žákovec.

Projektanti a stavaři naráží na řadu překážek. Tou největší je nepřístupný terén na vysoké strmé skále. Tu bylo podle vedoucího projektu Milana Špičky ze společnosti Metrostav nutné na obou březích Vltavy často odstřelovat.

„Odtěžení skalního masivu bylo složité, ale i samotná betonáž s vyvěšováním je náročná operace,“ připomíná.

Vlaky se přesunou ze stávající konstrukce na novou | Foto: Jan Kopřiva | Zdroj: Český rozhlas

Technické řešení stavby oceňuje člen dopravního výboru Jihočeského kraje Pavel Eybert. „Nechápu, jak se takové mosty stavěly v minulosti, když nebyla dnešní technika. Když si vezmeme třeba bechyňskou duhu a vidíme fotky, jak to tenkrát dělali bez mechanizace, opravdu jim patří obdiv. Ten si ale zaslouží i dnešní stavitelé mostů, protože jsou to výjimečné, náročné, ale také drahé stavby,“ komentuje.

Stavba nového železničního obloukového mostu přes řeku Vltavu poblíž přehrady Orlík vyjde na 543 milionů korun. Most bude hotový v příštím roce.