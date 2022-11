Policejní vůz narazil do sloupu železniční signalizace. Vyvrátil s ním závoru, do které narazil vlak

V pražských Holešovicích v Bubenské ulici v neděli odpoledne havarovalo při výjezdu k události policejní vozidlo. Narazilo do sloupu světelné železniční signalizace, do vychýlené závory poté narazil projíždějící vlak, uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Záchranáři převezli jednoho policistu s úrazem hlavy a pohmožděnou krční páteří do nemocnice, doplnila mluvčí záchranářů Jana Poštová. V místě zhruba půl hodiny nejezdily vlaky.

Praha 16:41 6. listopadu 2022