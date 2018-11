Železniční tratě pro 200 km v hodině chceme vybudovat do pěti let, říká ředitel správy železnic Svoboda

Ejpovický tunel je první čtyřkilometrový úsek v Česku, kde mohou vlaky jezdit rychlostí až 230 kilometrů za hodinu. Jak rychle budou přibývat podobné úseky?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor se šéfem Správy železniční dopravní cesty Jiřím Svobodou nejenom o tom, jaké jsou plány s budováním vysokorychlostních železničních koridorů v Česku.

„Chceme v nejbližších letech, a už se konkrétně zabýváme úseky, zavádět rychlost 200 km v hodině,“ říká Jiří Svoboda s tím, že nejdelší koridor bude v úseku Choceň-Uhersko, vytipované jsou ale i další úseky.

K modernizaci tratí pro takovou rychlost by mělo dojít zkušebně příští rok. „Do budoucna v horizontu pěti let by měly být úseky vybudovány,“ dodává.

Kontejnery namísto nádraží?

Do vlastnictví SŽDC před několika lety přešly všechny nádražní budovy. Některé z nich by mohly být podle Svobody nahrazeny modulárním systémem.

„Některé zastávky, které jsou plně funkční z pohledu služby cestujícím, se dají přivést jako kontejner, napojit na sítě a hned využívat,“ popisuje s tím, půjde o individuální přístup – samosprávy a kraje se už zmiňují, jaký rozsah služeb vyžadují pro veřejnost.

A v té souvislosti upřesňuje, že v některých lokalitách jsou prioritou parkoviště, v některých zase služby v podobě toalet nebo vytápěného zázemí.

Kdy přestane zatékat do odbavovací haly pražského Hlavního nádraží? A bude stát nová budova Národní galerie stát na pozemcích SŽDC? Poslechněte si Dvacet minut Radiožurnálu.