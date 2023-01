Polovina památkově chráněného Železného mostu v Týně nad Vltavou bude zdvihací

Most je památkově chráněný. Kvůli nízké výšce nad hladinou omezuje plavbu větších osobních lodí a parníků. „Necelé tři metry, to je opravdu málo, je to prakticky nejnižší most na celé vltavské vodní cestě,“ připomíná mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Problémem jsou i sítě, které po mostě vedou, zejména pak horkovod z nedaleké temelínské elektrárny. Podle aktuální dohody se potrubí přesune pod koryto řeky Vltavy do speciálního kolektoru.

Ředitelství vodních cest tento kompromis považuje za velký úspěch. „V tomto směru jsme v uplynulých měsících dosáhli velkého pokroku v jednání s městem,“ potvrzuje Jan Bukovský.