Atentát na Heydricha byl klíčovou událostí dějin Evropy a světa, prohlásil prezident Zeman

Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha nebyl jen událostí českých národních dějin, ale i klíčovou událostí dějin Evropy a světa. Na dnešním slavnostním shromáždění v Národním muzeu k 80. výročí operace Anthropoid to řekl prezident Miloš Zeman. Útok podle něj stál za následné oběti z řad českého národa, protože zabránil možným mnohem větším obětem. Praha 20:07 27. května 2022

Miloš Zeman v projevu připomněl požadavek odbojové skupiny Jindra, která varovala před množstvím obětí mezi Čechy v případě atentátu na Heydricha a za cíl doporučila kolaboranta Emanuela Moravce. Podle Zemana ale útok na Heydricha za následné oběti stál. Českému národu v Heydrichových plánech hrozilo vyhubení nebo odsun, řekl. Pokud by výsadkáři zaútočili na Moravce, znamenalo by to pouze nahrazení jednoho kolaboranta druhým, protože byl snadno nahraditelný.

Heydrich podle něj naopak nahraditelný nebyl. Označil ho za fakticky druhého muže nacistického Německa, a tedy za nástupce nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Zdůraznil, že atentát na Heydricha nebyl jen událostí českých národních dějin, ale klíčovou událostí dějin evropských a světových. Protože kdyby nebyl „zloduch nacismu a potenciální Hitlerův nástupce“ odstraněn, mohlo to znamenat prodloužení druhé světové války a daleko větší oběti, řekl.

Výročí útoku na Heydricha v Národním muzeu připomněla i Čaputová. „Pro oba naše dnešní státy provázané společnou minulostí lidských vazeb byla operace Anthropoid obzvlášť důležitá. Úspěšný útok na jednoho z architektů holokaustu patřil mezi nejvýznamnější diverzní akce druhé světové války. Jsem ráda, že díky Jozefu Gabčíkovi nese tento útok i silnou slovenskou stopu,“ řekla Čaputová. Je podle ní i symbolem provázanosti s první Československou republikou, stejně jako Slovenské národní povstání nese silnou moravskou a českou stopu.

Kruté represe, které potom následovaly, vypálení Lidic a Ležáků, nebyly důsledkem výjimečných činů Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka a dalších, zdůraznila. „Pokud bychom takto uvažovali, přejali bychom zvrácenou logiku agresora. Nebyly to důsledky, ale symptomy nemocného autokratického režimu, který takto činí všude tam, kde se mu podaří prosadit,“ prohlásila.

Zlo nemá národnost, řekla. „Zvítězí jenom tehdy, když mu to pasivní, zbabělá a vypočítavá většina dovolí,“ konstatovala. Události před 80 lety dala Čaputová ve svém projevu do souvislosti s nynější válkou na Ukrajině. Ruská agrese vůči Ukrajině a tyto historické události podle ní připomínají, že ochranu demokracie nelze nikdy podcenit. "Agresor se změnil a němečtí vojáci spolu s českými vojáky hlídají naše hranice před hrozbou z východu,“ poznamenala. „Od časů hrdinského činu Gabčíka a Kubiše nás dělí 80 let. A náš kontinent znovu čelí nesmyslné imperiální hrozbě,“ dodala.

Není Moravec jako Moravec

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ve svém projevu připomněla, že zhruba před měsícem se podařilo převézt do Česka ostatky někdejšího velitele československých zpravodajců v exilu Františka Moravce. V reakci na to, že se prezident Zeman ve svém projevu zmínil o vrcholném českém kolaborantovi Emanuelu Moravcovi, řekla, že ne každý Moravec v naší historii vyvolává negativní konotace. Zdůraznila, že právě František Moravec byl hlavou operace Anthropoid.

Současně podotkla, že operace Anthropoid byla úspěšná díky stovkám lidí, kteří atentátníkům pomáhali s ubytováním, jídlem nebo oblečením. Pomoc civilistů připomněl i ministr kultury Martin Baxa. Podotkl, že všichni věděli, co riskují, tedy život svůj i svých blízkých. „Ani pod touto hrozbou nezaváhali. Většina z nich neušla nacistickému běsnění a položila životy, životy své a celých svých rodin za svobodu a nezávislost,“ řekl.

Slavnostní shromáždění v Národním muzeu otevírá výstavu věnovanou operaci Anthropoid. Při ní na konci roku 1941 do Československa okupovaného nacistickým Německem vyskočili výsadkáři Gabčík a Jan Kubiš, aby zaútočili na nacistického pohlavára Heydricha. Atentát se jim podařilo uskutečnit o pět měsíců později 27. května 1942. O další tři týdny později zemřeli po několikahodinovém boji s německými jednotkami v kryptě pravoslavného kostela v pražské Resslově ulici.