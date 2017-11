Zeman by Babiše jmenoval premiérem i při druhém pokusu o sestavení vlády, ujistil o tom zástupce STAN

Prezident Miloš Zeman trvá na tom, že i při případném druhém pokusu pověří sestavením vlády předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Zeman to ve čtvrtek řekl na schůzce se zástupci hnutí STAN. Předseda Starostů Petr Gazdík po jednání řekl, že zkoušel Zemana přesvědčit, aby při druhém pokusu premiérem jmenoval někoho jiného z ANO. Podle Gazdíka by to mohlo odblokovat jednání o nové vládě. Prezident ale jeho návrh odmítl. 16:55 16. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Prezident Miloš Zeman pověří předsedu hnutí ANO Andreje Babiše skládáním vlády i podruhé, bude-li to třeba. Babiš je podle prezidenta hlavní příčinou úspěchu ANO a od hnutí ho nelze oddělit. Zeman to uvedl během čtvrteční schůzky se zástupci Starostů a nezávislých. Jeho postoj následně novinářům interpretoval předseda STAN Petr Gazdík.

Starostům se podle něj Zemana nepodařilo přesvědčit, že výběr jiného zástupce hnutí ANO by mohl umožnit vznik většinové vlády.

Gazdík novinářům řekl, že diskuse na závěrečné ze série Zemanových schůzek s představiteli sněmovních stran v Lánech se nejprve točila kolem návrhu na přímou volbu starostů. V tomto programovém bodu se podle něj Starostové se Zemanem shodli už v době, kdy byl ještě před návratem do politického života "důchodcem z Vysočiny".

'Babiše nejde od ANO oddělit'

Gazdík s šéfem poslanců STAN Janem Farským se pak hlavy státu ptali, proč plánuje pověřit Babiše sestavením vlády i podruhé, když by selhal při prvním pokusu. "Přitom je evidentní, že kdyby to byl jiný kandidát ANO, mohla by vzniknout koalice na půdorysu té staré," odkázal Gazdík na současnou koalici ANO s ČSSD a lidovci. Obě strany opakovaně deklarovaly, že odejdou do opozice.

Zeman druhé jmenování Babiše zdůvodnil tím, že Babiš má největší zásluhu na tom, že ANO volby vyhrálo a že tolik uspělo. "A že Andreje Babiše nejde od ANO oddělit. Je to jeho názor, my ho respektujeme, byť si myslíme, že situaci by odblokovalo, kdyby byl premiér někdo jiný," konstatoval Gazdík.

Představitelé Starostů zamířili do Lán jako devátí v pořadí, všechny sněmovní strany s vyšším ziskem hlasů ve volbách přivítal Zeman v uplynulých týdnech. Gazdík s Farským před schůzkou zamířili na lánský hřbitov, kde položili kytici k hrobu někdejšího československého prezidenta T. G. Masaryka.