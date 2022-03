ANKETA: Šéfové klubů politických stran milost pro Baláka odsuzují, měnit zákon ale kvůli ní nespěchají

V úterý Miloš Zeman udělil milost Miloši Balákovi, šéfovi Lesní správy Lány, který byl odsouzen k třem letem ve vězení za ovlivňování zakázky v hodnotě téměř 200 milionů korun. Prezident byl za tento krok podroben kritice odborné veřejnosti i politiků. Server iROZHLAS.cz se zeptal předsedů poslaneckých a senátorských klubů, jestli je namístě změna zákona o udělování prezidentské milosti. Praha 17:09 31. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na jednom se ale všichni respondenti ankety shodli. Všichni tázaní, kteří reagovali, krok prezidenta Zemana odsoudili (Ilustrační obrázek) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Miloš Balák byl zadržen policií v roce 2017 a o tři roky později na něj vrchní státní zastupitelství podalo žalobu. V roce 2021 mu soud nepravomocně uložil tříletý podmíněný trest.

Balák se proti verdiktu odvolal a 24 března byl Krajským soudem v Praze pravomocně odsouzen k třem letům odnětí svobody nepodmíněně. O dva dny později mu prezident Zeman udělil milost.

Právní experti se k Zemanově kroku vyjádřili jasně. Podle ústavního právníka Jana Kysely jde zdůvodnění omilostnění Baláka proti elementárním principům právního státu. Marie Wagnerová, bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu a senátorka za Zelené, zase považuje Zemanovu amnestii za „velikou ránu pro důvěryhodnost justice,".

Oslovení senátoři a poslanci v odpovědích reagovali dvěma způsoby. Buď jsou pro debatu o změně zákona, nebo považují právní úpravu za správnou, přičemž chyba je „jen“ v prezidentově konání v konkrétním případě.

Anketa

Předsedové poslaneckých a senátorských klubů odpovídali na otázku: Považujete současnou právní úpravu udělování milostí prezidentem republiky za adekvátní, nebo by se podle vás měl zákon změnit? Pokud ano, jak?

Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Piráti

Jakub Michálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obecně považuji za nevhodné řešit jeden exces, za který zodpovídá konkrétní člověk tím, že by se měl změnit zákon, v tomto případě dokonce ústava. Z hlediska systémového nastavení bych si dovedl představit i řešení, že by milost podléhala kontrasignaci.

V případě pana Baláka budeme požadovat, aby do Kanceláře prezidenta republiky šly peníze na odložitelné investice až tehdy, kdy budou o penězích rozhodovat bezúhonní lidé.

Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

Poslanec Marek Výborný z KDU-ČSL | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Jakkoli má prezident tuto ničím a nikým neomezenou pravomoc, považuji udělení milosti pravomocně odsouzenému vlastnímu zaměstnanci za nehorázné popření principů právního státu a rovnosti před zákonem.

Je to zoufalý vzkaz veřejnosti, že jsme si všichni rovni, ale někteří si jsou „orwellovsky“ rovnější. Zda ale na základě jednoho případu měnit ústavu v situaci, kdy dny Miloše Zemana jsou tak jako tak sečteny, si nejsem úplně jist.

Jiná otázka je, jestli otevřít a půdě komisí pro Ústavu v Poslanecké sněmovně a v Senátu odbornou i politickou debatu, do jaké míry je institut prezidentské milosti bez jakékoli kontrasignace či zdůvodňování skutečně nástrojem práva demokratického státu v 21. století. Osobně se kloním k tomu, že minimálně nějaké pojistky v podobě kontrasignace by měly být zváženy.

Marek Benda, předseda poslaneckého klubu ODS

Marek Benda | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Úprava milosti je jistě feudální přežitek, ale já mám feudální přežitky rád. Jsou součástí většiny demokracií. Pokládám právní úpravu za správnou a kvůli dílčím excesům ji nehodlám měnit. Je-li někde legislativní chyba, za kterou se veřejnosti omlouvám, jde o přímou volbu prezidenta, která rozvrátila český ústavní systém, ne otázka milosti.

Josef Cogan, předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých

Předsedou poslaneckého klubu Starostů a nezávislých (STAN) se stal Josef Cogan | Foto: Josef Horázný | Zdroj: ČTK

Zemanova milost Balákovi je výsměchem občanům i principům demokratického právního státu. Jen se potvrzuje, že hrad nyní ovládají zločinci. Je nutné hledat systémové řešení, které by podobným excesům zabránilo.

Považuji do budoucna za správné legislativně buď umožnit přezkum takového rozhodnutí, nebo akt podmínit kontrasignací, jako je to v případě abolice.

Zdeněk Nytra, předseda senátorského klubu ODS a TOP09

Předseda vyšetřovací komise k auditům možného střetu zájmů Zdeněk Nytra (ODS). | Zdroj: Profimedia

Jedna věc je právní úprava, druhá její využití, v tomto konkrétním případě zneužití. Je to teď hodně čerstvé, ale možná by se dalo uvažovat o kontrasignaci například předsedou vlády, případně Senátu.

Petr Holeček, předseda senátorského klubu Starostové a nezávislí

Senátor Petr Holeček (STAN) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Myslím si, že pravomoci prezidenta byly připravovány poměrně uváženě. To, že současný prezident pravomoci zneužívá, je záležitost spíš osoby, která zrovna sedí na Hradě. Pokud by se měly pravomoci upravovat, mělo by se to dít rozumně, měla by tomu předcházet rozsáhlá diskuze ústavních právníků obou komor parlamentu. Nebylo by vhodné něco takového řešit unáhleně.

Jaroslav Větrovský, předseda senátorského klubu PROREGION

Senátor Jaroslav Větrovský | Foto: Martin Vlček | Zdroj: Wikiemdia Common/Malinam

Udělení milosti v tomto konkrétním případě pokládám za obrovskou chybu, neboť podkopává důvěru občanů v právní systém. Podle mne není změna zákona nutná, jde o konkrétní omyl pana prezidenta.

Václav Láska, předseda senátorského klubu SEN21 a Piráti

Senátor Václav Láska (SEN 21) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Měnil bych prezidenta, nikoli ústavu.

Přesdsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu TOP09 Jan Jakob a předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a na dotaz iROZHLAS.cz zatím nereagovali.