Prezident Zeman podepsal tři nové zákony, které mají usnadnit těžkou situaci ukrajinským uprchlíkům

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek podepsal trojici zákonů, které mají v Česku usnadnit pobyt uprchlíkům z Ukrajiny v důsledku ruské invaze. Informoval o tom mluvčí Hradu. Hlava státu podepsala zákony ve stejný den, kdy je ve zrychleném řízení schválil Senát. Opatření tak nabudou účinnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů zřejmě ještě tento týden. Praha 16:11 17. března 2022 Do Česka dosud přišlo přes 200 tisíc uprchlíků z Ukrajiny

První z vládních předloh má usnadnit postupy udělování oprávnění k pobytu pro ukrajinské uprchlíky. Upravuje také vstup Ukrajinců do systému veřejného zdravotního pojištění. Pobytové oprávnění je také podmínkou pro další začlenění běženců do systému dávek, na pracovní trh nebo do vzdělávání.

Zákon je podle vládního zdůvodnění nutný kvůli masivní migrační vlně z Ukrajiny, z níž už odešlo kvůli ruské agresi kolem tří milionů lidí, v Česku jejich počet překročil čtvrt milionu.

Další z norem má usnadnit běžencům z Ukrajiny přístup na pracovní trh. Pracovat budou moci bez pracovního povolení a zaměstnání získají bez překážek. Uprchlíci získají peněžní příspěvek, takzvanou humanitární dávku 5000 korun, a to i opakovaně. Domácnosti, které ubytují uprchlíky, by mohly dostat peněžitý příspěvek. Zatím se počítá s 3000 korunami na osobu a měsíc, nejvýše však 9000 korun za měsíc.

Třetí zákon umožní školám zvýšit kapacity tříd kvůli dětským uprchlíkům. Postarat se o ně budou moci rovněž ukrajinští pedagogové, kteří nebudou splňovat podmínku znalosti češtiny. Opatření má platit do konce srpna.

Zákon počítá s tím, že ve školách, školních družinách, školních klubech a střediscích volného času vzniknou třídy, skupiny nebo oddělení, které budou složeny výhradně ze žáků z Ukrajiny. Obsah výuky pro malé Ukrajince nebude muset být v souladu s českými učebními plány. Matky dětí budou moci ředitelé škol využít ve standardních třídách jako asistentky pedagogů.