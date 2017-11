Zeman cukrovku má. Bylo to laické vyjádření prezidenta, který není lékař, řekl doktor Kalaš

„V sobotu mi odešla cukrovka, neboť při posledním měření je hodnota krátkodobé glykémie 5,8. Lékař i já jsme z toho byli v šoku. A protože hranice cukrovky je 6,0, tak po dlouhých a dlouhých letech jsem byl zbaven této choroby. Patrně proto, že v poslední době jím velmi často sladká jídla, neboť mně chutnají. Je to trošku paradoxní terapie, ale vyplatila se,“ uvedl Miloš Zeman na tiskové konferenci v pondělí.

„Bylo laické vyjádření pana prezidenta, který není lékař,“ rozporuje Kalaš v rozhovoru pro server Aktuálně.cz tvrzení, že cukrovka zmizela.

Prezidentův zdravotní stav se podle něj zlepšil. „Příčinou byla striktní dieta, kterou pan prezident dodržoval, aby shodil nějakou váhu. Je známé, že snížení váhy, když má někdo nadváhu, vede k tomu, že se cukr zlepší. Může se dostat téměř do normy,“ popsal s tím, že díky dietě a snížení váhy se nezhoršuje ani Zemanova neuropatie v nohou.

Kalašovi se ale nedaří rozmluvit prezidentovi republiky kouření. „Působím ať jako lékař, nebo jako kamarád všemi možnými způsoby. Bohužel kuřák jako takový je poměrně složitá forma. Je to spíš rozhodnutí toho člověka, aby si uvědomil, že kouření je škodlivé. Zatím se mi to nedaří, i když pana prezidenta znám jako pacienta víc než patnáct let.“

Kalaš znovu zopakoval, že prezident rakovinu nemá. „Já bych byl první, kdo by to věděl. A nevím, jak někdo tohle může zveřejnit, když nemá přístup k ničemu. Je to v podstatě žalovatelné, s tím plně souhlasím.“

Za to, jak prezident působí při některých veřejných vystoupeních, která jsou předmětem spekulací o jeho zdravotním stavu, může podle Kalaše únava. „Promítněte si program pana prezidenta a zjistíte, že toto v jeho věku zvládnout je nad míru heroický výkon. Já jsem letos s panem prezidentem absolvoval Čínu, Vietnam, Kazachstán, Anglii, Ameriku. To není tak jednoduché,“ dodal na závěr Kalaš.