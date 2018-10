Zemanův expertní tým podpořil rozvoj jaderné energetiky i prolomení těžebních limitů

Poradní tým prezidenta Miloše Zemana podpořil jadernou energetiku a její další rozvoj. Ve výrobě elektřiny mají mít nadále prostor i tradiční elektrárny, například uhelné. Vyplývá to z vyjádření mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Expertní tým na svém dnešním jednání podle něho podpořil i prolomení limitů těžby uhlí. Praha 16:46 20. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V energetice v Česku pokračuje diskuse o možné stavbě nového jaderného zdroje. Plány dlouhodobě brzdí nejasnosti o způsobu financování. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO), která se jednání v Lánech účastnila, zopakovala, že o finančním modelu stavby nového jaderného bloku by měla vláda rozhodnout do konce letošního roku. V pátek ministryně řekla agentuře Reuters, že se stát bude muset nějakou formou podílet na výstavbě nových jaderných bloků v České republice, nejlépe jako druhý poskytovatel záruk po společnosti ČEZ.

Jiří Ovčáček

@PREZIDENTmluvci Expertní tým pana prezidenta jednoznačně podpořil jadernou energetiku a její další rozvoj. Své místo v energetickém mixu mají nadále mít i tradiční elektrárny, např. uhelné. Tým v této souvislosti podpořil prolomení limitů. 6

"Na státní energetické koncepci a energetickém mixu s podporou výstavby jaderného zdroje se nic nemění. A na schůzce bylo konstatováno, že to bude politické rozhodnutí a bude to na vládě. Investičně-finanční model musí nyní vyřešit vláda a předpokládám, že do konce roku toto rozhodnutí udělá," řekla po jednání Nováková. O konkrétních zájemcích se podle ní na schůzce nemluvilo. Té se účastnil mimo jiné i její předchůdce ve funkci Tomáš Hüner nebo prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

O stavbu nového jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a americký Westinghouse. Týdeník Ekonom na konci letošního srpna označil za hlavního favorita Rosatom. "Prezident Miloš Zeman má spolu se svým energetickým poradcem Martinem Nejedlým na Rosatom přímé kontakty a současná vláda se geopolitických rizik nebojí," uvedl týdeník.

Záměr stavby kritizují ekologové nebo provozovatelé obnovitelných zdrojů, podle kterých není nový jaderný zdroj třeba. Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa nedávno řekl, že z nových obnovitelných zdrojů může ČR mít během deseti až 15 let stejně elektřiny jako z nového jaderného reaktoru a zároveň šestkrát levněji. "Vítr a slunce dokážeme dobře zálohovat vodními, bioplynovými a plynovými elektrárnami a řízením spotřeby. Pořád to vychází levněji a je bezpečnější," uvedl.

Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách stanovilo usnesení vlády premiéra Petra Pitharta v roce 1991. Limity zaručily městům a obcím, pod nimiž leží uhlí, že nebudou kvůli těžbě zbourány, a jako těžbou nepřekročitelné linie měly chránit zbytky přírody i dopravní a technické infrastruktury severočeské hnědouhelné pánve.

Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) v říjnu 2015 rozhodl, že se posunou limity těžby na dole Bílina, kde se tak může těžit do roku 2055. Platné zůstávají limity na Mostecku. Současná vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení uvádí, že stávající těžební limity hnědého uhlí zachová.