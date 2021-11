Zeman potvrdil jmenování Fialy premiérem, udělá vše, aby vláda vznikla co nejrychleji

Prezident Miloš Zeman v pátek řekl, že se jmenováním předsedy ODS Petra Fialy předsedou nového kabinetu nebude problém. Uvedl to v telefonickém rozhovoru na Frekvenci 1. Současný předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nemá zájem stát se premiérem, poznamenal. Fiala uvedl, že sdělení prezidenta uvítal. Zeman udělá vše pro to, aby vláda vznikla co nejrychleji. Premiér uvedl, že demisi plánuje prezidentovi předat po skončení ustavující schůze sněmovny.

