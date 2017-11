Zeman jde do boje o Hrad se 113 038 podpisy, za sběr děkoval manželce i SPO

Prezident Miloš Zeman má k dispozici 113 038 podpisů občanů, které ho opravňují podat kandidaturu do prezidentských voleb. V pondělí to na tiskové konferenci oznámila jeho žena Ivana, která je předsedkyní petičního týmu. Zemanová také v pondělí odpoledne oficiálně podá přihlášku a odevzdá petiční archy na ministerstvu vnitra. Praha 12:22 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivana Zemanová a Miloš Zeman | Zdroj: ČTK

Úterní tiskovou konferenci zahájila vedoucí petičního týmu Ivana Zemanová, která nejdříve poděkovala všem, kteří Zemanovu opětovnou kandidaturu svým podpisem podpořili.

Podmínky pro kandidaturu na prezidenta Prezidentem republiky může být zvolen státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta republiky dosáhl věku nejméně 40 let a není omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

Navrhovat kandidáta na prezidenta republiky je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky.

Navrhovat kandidáta je oprávněno také nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů.

„Těchto podpisů si velmi vážím, protože někteří kandidáti se spokojili pouze s hlasy senátorů a poslanců,“ dodala.

Tým pro Zemana získal 113 038 podpisů. Prezident poděkoval petičnímu týmu i Straně práv občanů, která se ke sběru podpisů připojila.

Podle prezidenta byl sběr podpisů úspěšnější než před pěti lety, kdy získal zhruba 106 000 podpisů, ale podmínky pro podpis petičního archu byly mírnější.

'Připadal bych si jako zbabělec'

Zeman úmysl znovu se přihlásit do prezidentské volby oznámil letos v březnu. Minulý týden sdělil, že kandiduje, protože si to přáli jeho stoupenci, které nechce zklamat. „Protože kdybych se na ně vykašlal, připadal bych si jako zbabělec. Druhý důvod je ten, že bych rád v této práci pokračoval, protože je krásná a zajímavá," uvedl.

Do volby se dosud na ministerstvu vnitra zaregistrovalo deset uchazečů o Hrad, řekla v pondělí ČTK Klára Pěknicová z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Kromě Zemana a bývalého předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše k nim patří podnikatel Michal Horáček.

Poslaneckou nominaci odevzdali bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty) a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig. Se senátorskou nominací kandidují bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer a lékař a aktivista Marek Hilšer.

Topolánkova kandidatura

Kandidátní listinu s podporou poslanců podal podle ministerstva vnitra ještě jeden uchazeč, jeho jméno zatím nebylo ministerstvem zveřejněno. Další dva zájemci podali pouze nominaci bez podpory občanských či politických podpisů. Podporu senátorů by měl mít podle pondělních zpráv médií zajištěnu i expremiér Mirek Topolánek. Zajistit si účast ve volbách díky podpisům poslanců či senátorů se pokouší několik dalších zájemců o funkci prezidenta.

Zeman také v pondělí odmítl říci, koho z dalších kandidátů považuje za nejvážnějšího soupeře. Zdůvodnil to tím, že se už při ohlášení kandidatury zavázal nekomentovat své vyzyvatele.

Nominace mohou být podávány do úterních 16.00. Ministerstvo poté oznámí počet přihlášek, jména kandidátů zveřejní až 24. listopadu, do kdy bude rozhodovat o přípustnosti kandidatury. Úřad to zdůvodňuje ochranou osobních údajů.

Ivana Zemanová nese krabice s petičními archy | Zdroj: Český rozhlas

KANDIDÁTI NA HRAD Dosud se na ministerstvu vnitra zaregistrovalo 10 uchazečů, jsou mezi nimi: prezident Miloš Zeman

bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš

podnikatel Michal Horáček

bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA)

prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty)

hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig

bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer

lékař a aktivista Marek Hilšer

kandidátní listinu s podporou poslanců podal podle ministerstva vnitra ještě jeden uchazeč, jeho jméno zatím nebylo zveřejněno Zájem kandidovat na prezidenta už také dříve oznámili: podporu senátorů by měl mít podle pondělních zpráv i expremiér Mirek Topolánek

s poslaneckou podporou chtěl kandidovat bývalý člen dolní komory Otto Chaloupka

podnikatel Vladimír Boštík už v létě ohlásil dostatek občanských podpisů, ale start kampaně odložil

bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská chtěla získat na poslední chvíli nominaci poslankyň

zájem ohlásili také podnikatel Igor Sládek, zpěvačka Jana Yngland Hrušková, analytik Josef Toman, performer Milan Kohout, bývalý učitel Miroslav Frajbiš nebo sochař Emil Adamec