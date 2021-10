Vláda navrhla šest vojáků do generálských hodností. Prezident je obvykle jmenuje 28. října

Vláda navrhla prezidentu Miloši Zemanovi jmenování šesti vojáků do generálských hodností. Povýšen by měl být náčelník Vojenské policie Miroslav Murček, velitel 21. základny taktického letectva Jaroslav Míka nebo ředitel Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany Ladislav Rebilas. V pondělí to sdělil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Praha 17:23 11. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít