Zeman jmenuje Babiše premiérem ve středu 6. prosince. Novou vládu o týden později

Prezident Miloš Zeman jmenuje Andreje Babiše z hnutí ANO premiérem ve středu 6. prosince. Novou vládu jmenuje o týden později. Babiš to řekl po jednání se Zemanem. Ve vládě zasedne devět ministrů, kteří v dosavadním kabinetu nepůsobili. Ministryněmi budou čtyři ženy. Jména kandidátů na přání Zemana nezveřejnil, protože prezident se chce s nováčky setkat. „Stručně jsem ho informoval, výhrady neměl," dodal Babiš. Aktualizujeme Praha 16:39 28. 11. 2017 (Aktualizováno: 17:30 28. 11. 2017) Andrej Babiš po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem | Zdroj: ČTK

Zeman původně předpokládal, že Babišovu vládu jmenuje kolem 15. prosince. Předseda ANO ale dnes požádal o dřívější termín, protože jmenování 15. prosince by zkomplikovalo českou účast na summitu Evropské unie. Pokud bude kabinet jmenován dříve, bude moci Babiš Česko na prosincovém summitu poprvé reprezentovat.

O členech svého kabinetu nechtěl Babiš blíže mluvit. „Myslím, že ani není vhodné, abych sděloval jména vlády, když současná vláda dá demisi až zítra (ve středu). A také jsem to slíbil panu prezidentovi,“ řekl. Upřesnil pouze, že členy vlády budou lidé, kteří už dříve působili v daném resortu, takže nebude nutné, aby se s problematikou museli dlouho seznamovat.

V kabinetu by mělo být devět lidí, kteří v dosavadní vládě nepůsobili. Už dříve předseda ANO uvedl, že by v kabinetu měli pokračovat dosavadní ministři ANO, tedy životního prostředí Richard Brabec, dopravy Dan Ťok, obrany Martin Stropnický, spravedlnosti Robert Pelikán a pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Ne všichni ale podle něj zůstanou na stejném ministerstvu, v úterý se však k případným přesunům blíže nevyjádřil.

Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka se Zeman s kandidáty chce sejít mezi 6. a 13. prosincem.

V období mezi 6. a 13. prosincem se pan prezident setká v Lánech s kandidáty na ministry, kteří budou ve vládě nováčky. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 28, 2017

Rekordní počet žen?

Babišova vláda by mohla mít při svém jmenování největší zastoupení žen v historii samostatné ČR. Čtyři ministryně měla před deseti lety i druhá vláda Mirka Topolánka, která ale měla včetně premiéra 18 členů, tedy o tři více než chystaná Babišova sestava.

Po jmenování vlády chce Babiš jednat s ostatními sněmovními stranami o podpoře nebo toleranci svého kabinetu. Nedokázal zatím říct, zda o důvěru požádá ještě do konce letošního roku.

Sněmovna musí o důvěře vládě hlasovat do 30 dnů od jejího jmenování, a pokud by Babiš využil celou tuto lhůtu, hlasovalo by se krátce před prvním kolem prezidentských voleb.