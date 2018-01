Zeman kampaň vedl, jeho výroky pro nás nejsou rozhodující, říká kontrolor Outlý

„Miloš Zeman kampaň vedl. To, že tvrdil opak, byly politické výroky, které mi nepřísluší hodnotit,“ řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz kontrolor Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Ačkoli prezident vykázal billboardy zajišťované spolkem Přátelé Miloše Zemana, v přehledu financování mu podle Outlého chybí náklady na setkání s občany v krajích. Jaké jsou prohřešky dalších kandidátů a hrozí jim pokuty? Rozhovor Praha/Brno 12:30 11. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezidentská kampaň před prvním kolem volby se chýlí ke konci. Jak ji jako člen úřadu pro dohled hodnotíte?

Byly v ní velké rozdíly. Viděli jsme rozmezí od kandidátů, kteří kampaň postavili na transparentnosti, až po kandidáta, který v kampani využíval jakousi verbální oponenturu vůči novým pravidlům. Pro nás hlavní práce začíná až po kampani, jako úřad ji teď můžeme hlavně monitorovat.

Na co jste se tedy konkrétně zaměřili?

Monitorují se reklamní nosiče, tištěná reklama, internet, sociální sítě. To je asi ve všech typech voleb stejné. Dál se řeší třeba označování kampaně, řešíme také různé podněty, které můžou být základem pro zahájení řízení.

Kolik podnětů na kampaň prezidentských kandidátů přišlo?

Určitě méně než ve sněmovních volbách, zatím odhaduji kolem dvaceti. Navíc jich bylo v porovnání se sněmovními volbami méně relevantních. To znamená, že často úřad nevedly k zahájení správního řízení. Z velké části šlo o jakési protestní nóty občanů, kteří nesouhlasili s kampaní některých kandidátů. Včetně podnětů, které se týkaly vyváženosti televizního vysílání, což je ale v kompetenci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a ne našeho úřadu.

Narazili jste na zásadní pochybení v kampani?

Oficiálně zatím ne. I v tom byla kampaň jiná. Ve sněmovních volbách bylo hodně plakátů umisťováno partyzánským způsobem, který monitoring nebyl schopen podchytit. Teď k tomu ale zatím nedocházelo, nebo alespoň ne v tak velkém rozsahu.

Pochybení mohou ale formálně vyjít najevo později, až kandidáti vykážou náklady na kampaň a dary, které dostali. Tím spíš je zarážející, že na rozdíl od sněmovních voleb zaznívaly v těch prezidentských vyhrocené reakce na některá metodická doporučení úřadu.

(Ne)kampaň Miloše Zemana

Narážíte tím na postoj prezidenta Miloše Zemana a Hradu k úřadu?

Nebudu to personalizovat. I když asi není tajemstvím, kdo z prezidentských kandidátů a lidí z jejich okolí se proti postojům úřadu nejvíce vymezoval. To, co jsme prezentovali, byla skutečně metodická doporučení. K dotazům veřejnosti a médií jsme se vyjádřili, že podle nás jsou mítinky na náměstích prostředkem kampaně. To samé jsme dělali ve sněmovní kampani a strany to akceptovaly, někdy třeba i zavolaly, aby se zeptaly na detaily.

Jak tedy přistupujete k aktivitám prezidenta Zemana, který opakovaně prohlásil, že kampaň nedělá?

Pro nás není rozhodující výrok kandidáta, jestli dělá nebo nedělá kampaň, ale to, jestli naplní znaky kampaně tak, jak je definována v zákoně. A podle zákonné definice Miloš Zeman volební kampaň vedl. To, že tvrdil opak, byly politické výroky, které mi nepřísluší veřejně hodnotit. Miloš Zeman v zákonném termínu vykázal některá nepeněžitá plnění, což byly například billboardy hrazené a zajišťované spolkem Přátelé Miloše Zemana. Nicméně se neobjevily v jeho přehledu některé další prvky kampaně (více o financování kampaně prezidenta ZDE).

Máte na mysli setkání s lidmi v krajích?

Dlouho dopředu jsme jako úřad avizovali, že mítinky jsou prostředkem kampaně. Náklady na ta setkání s občany v době oficiální kampaně mají tak být jako nepeněžní plnění vykázána. To neznamená, že Miloš Zeman nemohl ta setkání absolvovat, jen měl evidovat náklady.

Kandidátům hrozí pokuty

V pondělí o půlnoci vypršel termín, do kdy měli prezidentští kandidáti zveřejnit seznam dárců, kteří jim přispěli na kampaň. Už jste uvedl, že v případě peněžitých darů tři kandidáti zákonné podmínky nesplnili. Co tam bylo za problém?

Všichni kandidáti mají transparentní volební účet, na který přichází dary. Na volebním účtu ale nejsou vidět všechny náležitosti, které zákon požaduje. To znamená: jméno, příjmení, datum narození, obec pobytu, případně IČO a sídlo právnické osoby. Tito tři kandidáti si asi neuvědomili, že nestačí pouze volební účet, ale že paralelně k němu musí vést evidenci se všemi informacemi podle zákona a tu zveřejnit.

Takže čtyři kandidáti správně vedli paralelně s volebním účtem evidenci s údaji podle zákona, jeden kandidát žádné dary nepřijímal, ten to měl jednoduší, a jeden kandidát měl požadované informace v poznámkách k jednotlivým příjmovým transakcím na volebním účtu, což je přijatelné. Zbylí tři kandidáti podle předběžných závěrů všechny požadované informace nezveřejnili.

A u nepeněžitých darů?

V případě nepeněžitých darů pak osm z devíti kandidátů přehled zveřejnilo, jeden z nich ale bez zmíněných podrobností. Ten devátý ve stanoveném termínu nezveřejnil žádné informace, doplnil je až později během dne.

Jsou tyto prohřešky natolik nezpochybnitelné, že byste v těchto případech mohli o pokutě rozhodnout formou příkazu, jak to bylo i v případě sněmovních voleb?

V jednom případě by to mohlo být na pokutu formou příkazu, u některých dalších bychom mohli přistoupit k zahájení správního řízení, ale to jsou věci, které musíme nejprve důkladně posoudit.

Jak se kampaň bude kontrolovat před druhým kolem prezidentské volby?

Zákon není úplně jasný v tom, jak z hlediska transparentnosti naložit s druhým kolem volby. Období kampaně totiž definuje tak, že začíná vyhlášením voleb a končí oznámením celkových výsledků. Takže všech devět kandidátů je v režimu kampaně až do vyhlášení výsledků voleb po druhém kole. Navíc je zvykem, že mezi prvním a druhým kolem i ti neúspěšní kandidáti vedou kampaň. Vyjadřují třeba podporu jiným kandidátům. Takže ačkoli nepostoupí do druhého kola, jsou všichni stále v kampani. Z toho plyne, že pokud by jim mezi prvním a druhým kolem voleb přibyli noví dárci, musí je také zveřejnit.

Budete k tomu vydávat za úřad stanovisko? Protože to je povinnost, o které prezidentští kandidáti zřejmě teď nevědí.

Budeme to dávat na úřední desku a pokusíme se to zmedializovat. Asi je to na první poslech trochu nelogické, ale - jak jsme se shodli s kolegy – považujeme to za nejschůdnější výklad volebního zákona.