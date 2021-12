Zeman podle Frekvence 1 doporučil Lipavskému odstoupit z kandidatury na ministra zahraničí

Prezident Miloš Zeman na úterním dopoledním jednání v Lánech doporučil Janu Lipavskému (Piráti), aby odstoupil z kandidatury na ministra zahraničí v nové vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. S odkazem na dva zdroje obeznámené s jednáním to uvedlo rádio Frekvence 1. Praha 16:14 7. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Takovou informaci nemáme, proto se v tuto chvíli nemám k čemu vyjádřit,“ napsal mluvčí ODS Václav Smolka na žádost o komentář designovaného premiéra Petra Fialy (ODS). Informaci Frekvence 1 nechtěl komentovat ani prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman v polovině listopadu řekl televizi Nova, že předpokládá, že bude vetovat návrh na jednoho ministra nově vznikající vlády. Spekulovalo se o tom, že tím, ke komu je prezident kritický, je právě Lipavský. Bývalý pirátský poslanec se v úterý na opakované otázky novinářů k záležitosti konkrétně nevyjádřil.

Lidovecký předseda a kandidát na vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka v neděli v České televizi řekl, že pokud by Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, porušil by ústavu, a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu.

Průběh jednání

Lipavský po úterním jednání připustil rozdílné názory na některé záležitosti. Se Zemanem probíral priority v zahraniční politice, debatu označil za věcnou a korektní. Obecně hovořili i o postupu při jmenování vlády, řekl novinářům.

„Jmenování probíhá na bázi premiér - prezident a tam si myslím, že je také potřeba se o tom dál bavit. My jsme obecně debatovali o tom, jak má proběhnout jmenování vlády," řekl Lipavský.

„Je potřeba postupovat podle ústavy a opět nemohu říct nic jiného, než že je to záležitost pana premiéra, který nese seznam nominantů za panem prezidentem,“ dodal. Fiala několikrát řekl, že nehodlá ustupovat z navrženého seznamu kandidátů.

Lipavský nechtěl na úterním briefingu rozebírat do detailů, kde se názorově se Zemanem rozcházeli. „Jsou oblasti, kde jsme debatovali. O otázce Izraele, o V4 (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Představil jsem velmi konkrétní kroky, které se vážou k české zahraniční politice, k tomu, co by česká zahraniční politika mohla dělat v těchto vztazích,“ řekl. Věří tomu, že rozdílnost názorů není důvodem pro nejmenování vlády.

Z hlediska priorit považuje Lipavský za klíčové budovat konsenzus v zahraniční politice na základě dialogu mezi vládou, prezidentem, šéfy parlamentních komor a dalšími klíčovými aktéry. Za důležité má otázky ekonomické prosperity, bezpečnosti i vztahů se světovými velmocemi - Spojenými státy, Ruskem a Čínou.

Ministr zahraničí v demisi Jakub Kulhánek (ČSSD) v úterý uvedl, že v případě, že o to Lipavský projeví zájem, je připraven s ním konzultovat věci ohledně české zahraniční politiky a vnitřního fungování ministerstva zahraničí. „Považuji to za slušnost a je v to zájmu dlouhodobého fungování české zahraniční politiky,“ sdělil ve vyjádření, které ČTK poskytla mluvčí ministerstva Eva Davidová.