Zeman musí vykazovat setkání s občany ve volebních výdajích, potvrdil dohledový úřad. Hrad: Je to kampaň

„Ve chvíli, kdy s občany mluvím o svých vizích a o tom, co by se mělo nebo naopak nemělo udělat v rámci státu, tak už to kampaň je,“ řekl místopředseda úřadu pro dohled nad stranami František Sivera (dříve ODS).

Kontrolní orgán se tak ve stanovisku, které zveřejnil v úterý na webu, ztotožnil s názorem svého člena Jana Outlého. Ten už dříve upozornil na to, že debaty Zemana s občany při jeho výjezdech do krajů jsou součástí předvolební kampaně. Prezident Zeman to ale záhy v rozhovoru pro Radiožurnál popřel.

„Když představitel veřejné moci podnikne cestu, aby se setkal s jinými veřejnými představiteli či zástupci institucí, tak to je práce. Jakmile ale uspořádá setkání s občany, na němž prezentuje svoje názory, tak je to kampaň,“ popsal Outlý.

Výjimkou jsou pak podle úřadu oficiální projevy před veřejností, které prezident pronese například při významné události z titulu své funkce.

Kontroloři, kteří mají od letoška nově na starosti dohled i nad prezidentskou kampaní, vychází také z rozsudku ústavního soudu. Po nálezu z roku 2005 nelze veřejným činitelům upřít možnost účastnit se předvolební kampaně, měli by se však zdržet oficialit, které by je oproti jiným kandidátům zvýhodňovaly.

Hrad: Je to kampaň proti prezidentovi

Úřad pro dohled nad stranami také upozorňuje, že náklady na aktivity prezidenta a dalších veřejných činitelů spojených s kampaní by se podle nových pravidel měly promítnout do jejich volebních výdajů. Ty nesmí v případě prezidentských voleb přesáhnout limit 50 milionů korun.

Zemanovy výjezdy se však hradí z krajských rozpočtů. Vykázat by je tam měla současná hlava státu jako bezúplatné plnění. Hrad to však odmítá. Stojí si za tím, že o žádnou kampaň nejde a do krajů bude jezdit i nadále.

Co je volební kampaň? Období předvolební kampaně trvá od vyhlášení termínu voleb až do jejich ukončení. Platná legislativa pak kampaň definuje jako „jakoukoli propagaci kandidující strany, hnutí či kandidáta nebo volební agitaci v jejich prospěch či neprospěch, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata.“

„Pan prezident kraje navštěvuje, na základě veřejného příslibu, od roku 2013. Nejde v žádném případě o kampaň,“ reagoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

„Jde o pokus zasáhnout do jednoznačných povinností přímo zvoleného prezidenta republiky. Tento úřad bezesporu vede kampaň proti současnému prezidentu republiky ve prospěch skupiny protikandidátů,“ pokračoval.

Ovšem pokud by prezident Zeman, který bude v přímé volbě usilovat o znovuzvolení, nakonec předvolební pravidla skutečně porušil, chrání ho imunita. Úřad pro dohled nad stranami tak může na nedodržování zákonných parametrů jen upozornit.