Zeman netáhne zemi na Východ. Do Moskvy jezdí i západní politici, říká šéf zahraničního odboru Hradu

Podle Jindráka formuje prezidentův tým základní východiska pro nadcházející období. „Počítáme s tím, že bude na místě nějaká kontinuita. Na druhou stranu je druhé období příležitost, jak stanovit nové priority a akcenty,” říká.

„S panem prezidentem jsme hovořili minulou středu, když asi patnáct minut telefonoval s izraelským prezidentem. Nebyla to z mé strany úplně soustředěná debata, počítám proto s tím, že v příštích dnech a týdnech se budeme bavit podrobněji,” tvrdí Jindrák, který podle svých slov prožíval prezidentskou volbu emotivněji, než si původně myslel.

„Od svého raného věku se pohybuji v diplomacii, nikdy jsem nebyl přímo závislý na tom, kdo bude v čele úřadů. Poprvé jsem měl pocit, že se to týká i mě osobně.”

Když se Miloš Zeman v nějaké zahraničně-politické otázce zmýlí, Jindrák s ním potom na dané téma hovoří.

„Vracíme se k tomu. Když byly teď debaty v televizi, dávali jsme mu nějaké korekce nebo dovysvětlení, které třeba z mého pohledu nebyly řečeny úplně celé. Tato komunikace funguje velmi intenzivně,” říká.

Jak prezident Zeman reaguje? „Setkávám se s pracovní a přátelskou reakcí. S panem prezidentem se známe více než dvacet let, takže člověk ví, jaký má volit přístup. Nejde o poučování, ale spíš o dialog,” odpovídá diplomat.

Ekonomická diplomacie je podstatná

Plán zahraničních cest Miloše Zemana vychází podle Jindráka mimo jiné z diskuze s ministerstvem zahraničí. „Řada věcí je daná. Máme nějaké sousedy, jsme členy nějakých uskupení, počínaje Evropskou unií a konče třeba Visegrádskou skupinou,” říká.

Prezident Zeman často mluví o tom, že je propagátorem ekonomické diplomacie, že mu jde o pomoc českým podnikům. Jaké slovo mají samotné firmy?

„Když se bavíme například o cestě do Ruské federace, komunikujeme se Svazem průmyslu a dopravy a s Hospodářskou komorou. Vždy se vygeneruje skupina podnikatelů, kteří mají nějaké zájmy. Chtějí mít v dané zemi byznys. A ti potom pana prezidenta doprovázejí,” vysvětluje Jindrák.

„U pana prezidenta hraje ekonomická diplomacie velkou roli, takže i aspekt, že probíhá nějaký podnikatelský seminář, má při rozhodování svůj význam. Na druhou stranu to není tak, že by přišel majitel nějaké velké firmy a řekl, kam se pojede a co bude pan prezident říkat,” tvrdí ředitel zahraničního odboru prezidenta.

Diskuze o sporných tématech

O Miloši Zemanovi se píše jako o politikovi, který je příliš vstřícný vůči Rusku nebo Číně. „Snažím se sledovat hlavně zahraniční zdroje. Teď se v zahraničních médiích objevila řada komentářů o výsledku českých prezidentských voleb. Beru to s odstupem, nemyslím si, že novinář, který tu nežije, je schopen napsat tu informaci vyčerpávajícím způsobem,” říká Jindrák.

„Nemyslím si, že by pan prezident Zeman táhnul zemi na Východ. Byli jsme v Rusku, jezdí tam celá řada politiků, v Soči byla v loňském roce paní kancléřka Merkelová a další západní politici. Je to součástí širší zahraniční politiky,” myslí si.

Krym je ruský a Ukrajina by mohla žádat o kompenzaci, znělo vyjádření Miloše Zemana k ukrajinské krizi. „Není to asi běžně sdílený názor, ale je to názor, který se svým způsobem diskutuje. I pan prezident Zeman k tomu dodává, že je anexe Krymu protiprávní a že je to v rozporu s mezinárodním právem,” upozorňuje ředitel jeho zahraniční politiky.

„Zaznívají různé názory a diskuze a je to dobře, protože je potřeba nekoukat se jen dopředu a ne doleva a doprava. Je dobře, že se vedou diskuze i o sporných tématech,” říká Rudolf Jindrák.