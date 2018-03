Zeman nařídil BIS prověřit skladování Novičoku v Česku. 'Hodilo by se obvinění vyvrátit,' říká Randák

Prezident Miloš Zeman uložil Bezpečnostní informační službě, aby zjistila, zda se na území ČR nevyvíjel nebo neskladoval nervový plyn Novičok. Po setkání Zemana se šéfem BIS Michalem Koudelkou v Lánech to oznámil Pražský hrad. Za pravděpodobný zdroj Novičoku označilo Rusko právě Českou republiku. „Myslím, že je to takové obvinění, že by bylo záhodno dokázat, že to není pravda,“ řekl serveru iROZHLAS.cz bývalý šéf Civilní rozvědky Karel Randák. Praha 17:45 26. 3. 2018 (Aktualizováno: 17:54 26. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britští vyšetřovatelé na místě, kde Sergej Skripal a jeho dcera zkolabovali po zásahu otravní látkou. Podle britské premiérky by se mělo jednat o nervově paralytickou látku Novičok | Foto: Peter Nicholls | Zdroj: Reuters

Ministryně obrany Karla Šlechtová a šéf BIS přijeli za prezidentem Milošem Zemanem krátce poté, co premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) oznámil, že Česko vyhostí tři ruské diplomatické pracovníky.

„Zákon o zpravodajských službách jednoznačně stanoví, že ukládat Službě úkoly v mezích její působnosti je oprávněna pouze vláda a prezident republiky. Prezident republiky je oprávněn uložit Službě úkol s vědomím vlády. Zákon též stanoví, že Služba podává prezidentu republiky a vládě jednou za rok a kdykoliv o to požádají zprávu o své činnosti.“ (Bezpečnostní informační služba)

Pondělní krok české vlády je součástí koordinované akce nejméně 14 členských států Evropské unie. Vyhoštění ruských diplomatů oznámily také Spojené státy, Kanada nebo Ukrajina.

BIS má podle pokynů prezidenta zjistit, zda se v Česku Novičok nevyvíjel nebo neskladoval v průmyslových nebo vědeckotechnických zařízeních.

„Prezident republiky uložil BIS, aby zjistila, zda se na území České republiky nevyvíjel nebo neskladoval nervový plyn “Novičok”, ať už v průmyslových nebo vědeckotechnických zařízeních,“ stojí v prohlášení Hradu.

Randák: Zemanův krok má smysl

„Prezident má právo zaúkolovat BIS v podstatě k čemukoliv. Za prvé je to adresát výstupů z BIS a za druhé prezident může úkolovat BIS. Takže když oficiálně zaúkoluje, tak BIS musí konat,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Karel Randák, který v BIS působil v polovině 90. let a v letech 2004 až 2006 vedl Úřad pro zahraniční styky a informace.

„Problém je ten, že Rusové řekli, že se ta látka vyráběla u nás, že může pocházet od nás. A to si myslím, že je takové obvinění, že by bylo záhodno dokázat, že to není pravda. Z tohoto pohledu takové zaúkolování má smysl. Protože jestli se prokáže, že se u nás taková látka nevyráběla, tak od nás ani nemůže pocházet,“ myslí si dál Randák.

'Zemanova zrádcovská servilita'

Na krok prezidenta Zemana reagoval na twitteru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Míra zrádcovské servility prezidenta ČR vůči cizí mocnosti překročila všechny meze. Vláda ČR by měla uložit BIS zpracovat analýzu, jak velkým bezpečnostním rizikem je ruská rezidentura na Pražském hradě. A na základě té zprávy konat,“ napsal.

Podle Jana Farského z hnutí STAN se prezident „aktivně zapojil do šíření ruských dezinformací a ohrožuje tak bezpečnost České republiky“. Farského stranický kolega Jan Gazdík napsal, že se Zeman svým krokem ocitl na hranici vlastizrady.

Jestli kompetentní ministr řekl, že nervový plyn nepochází z naší země, ale prezident přesto pověří BIS vyšetřováním, čímž ministrovo prohlášení rozporuje, pohybuje se na hranici vlastizrady. Senát by měl jednat. — Petr Gazdík (@petrgazdik) March 26, 2018

Rusko: Novičok se vyráběl v Česku

Bojovou látkou Novičok byli počátkem března otráveni ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija. Británie z odpovědnosti přímo obvinila Rusko, podle šéfa britské diplomacie Borise Johnsona o útoku musel rozhodnout osobně Vladimir Putin.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dříve v březnu v televizi Rossija 24 řekla, že nejpravděpodobnějším zdrojem smrtící látky typu Novičok je Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko. Jmenované země podle ní od konce 90. let provádějí „intenzivní výzkum látek z projektu Novičok“.

'Nesmyslné a absurdní'

Ministr zahraniční Martin Stropnický už dříve v reakci na ruské výroky uvedl, že Česko podle něj dodržuje v tomto ohledu všechny mezinárodní dohody. „Můžu garantovat, že na území České republiky se žádné takové zbraně ani jiné ze starší generace nenacházejí,“ zdůraznil. Vojenští chemici jsou podle něj pouze analytici.

Obvinění Ruska odmítla i Šlechtová. „Česká republika je od 90. let signatářem mezinárodní úmluvy o zákazu, vývoji, výrobě a šíření chemických zbraní a striktně ji dodržuje. Náš liberecký 31. pluk chemiků se zabývá výhradně ochranou proti těmto látkám,“ uvedla na twitteru ministryně.

„Obvinění České republiky je nesmyslné a absurdní. Je dobře, že z naší země v reakci na spekulace zaznívá jednotné odsuzující stanovisko,“ reagoval mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.