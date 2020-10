Prezident souhlasí s vyznamenáváním 28. října bez veřejnosti, řekl Babiš. Vláda probere plán s hygienou

Prezident Miloš Zeman souhlasil s tím, že by se státní vyznamenání 28. října předávala na Pražském hradě bez účasti veřejnosti a politiků. Po úterní schůzce s hlavou státu v Lánech to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle předsedy vlády by na ceremoniál dorazily jen vyznamenané osobnosti. Plán se teprve chystá probrat s hygieniky, kteří budou mít poslední slovo. Praha 16:48 13. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman uvedl, že by považoval za urážku státního svátku vzniku republiky i vyznamenaných, pokud by se tradiční předávání ocenění nekonalo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Česku bude od středy kvůli covidu-19 omezeno shromažďování na maximálně šest osob. Opozice i některé osobnosti případnou výjimku pro Hrad kritizují.

Premiér Babiš uvedl, že oslavy na Hradě by se měly uskutečnit bez veřejnosti a politiků. „Byl by tam jen pan prezident a vyznamenaní bez rodin. Teď to projednáme s hygienou,“ uvedl.

Na Hradě by podle něj platila přísná hygienická opatření. Zeman s plánem souhlasí, dodal. „Jsme toho názoru, že vyznamenaní si to zaslouží,“ řekl premiér.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) navrhované řešení považuje za důstojné. Prezident prý dostane příležitost oslovit veřejnost svým projevem i předat ocenění osobně. „Technikálie si doladí protokol Hradu s hygienou, je možné, že tam budou ocenění po jednom, ale to je fáze protokolárního plánování.“

Představitelé vlády se podle Hamáčka snažili při úterním rozhovoru s prezidentem domluvit takové podmínky, aby hlava státu měla možnost oslovit národ a ceremoniál nikoho nepohoršoval kvůli hygienickým požadavkům kladeným na veřejnost.

Kancléř Vratislav Mynář v úterý řekl, že Pražský hrad požádal o vyjádření hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou. Navrhl jí několik scénářů, za kterých by se předávání vyznamenání mohlo konat. Variantu, že by se aktu nezúčastnil nikdo z veřejnosti, označil za jednu z možností. Také Babiš po jednání v Lánech řekl, že konečné rozhodnutí bude na hygieně.

Zeman v neděli řekl, že Hrad dělá vše pro to, aby se ceremoniál 28. října na Pražském hradě uskutečnil. V rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že by považoval za urážku státního svátku vzniku republiky i vyznamenaných, pokud by se tradiční předávání ocenění nekonalo. Vyznamenaných bude letos asi 40.