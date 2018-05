Ovčáčkova tisková zpráva není odůvodněním nejmenování profesorů, napsal soud Zemanovi

Prezident Miloš Zeman neodůvodnil, proč odmítl jmenovat fyzika Ivana Ošťádala, uměleckého historika Jiřího Fajta a politologa Jana Eichlera profesory. Tak vysvětluje soud, proč rozhodnutí hlavy státu nakonec zrušil. Hlava státu pouze odkázala na tiskovou zprávu svého mluvčího Jiřího Ovčáčka a tu za odůvodnění nelze považovat, jak stojí v rozsudku, který získal server iROZHLAS.cz. Městský soud v Praze Zemanovi věc koncem dubna vrátil. Dokumenty Praha 6:00 24. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„V rozhodnutí neuvedl důvody, které jej vedly k tomu, že se s návrhy neztotožnil. Odkázal na tiskovou zprávu mluvčího prezidenta republiky zveřejněnou na internetu. Takový postup neodpovídá požadavkům kladeným na odůvodnění rozhodnutí základními zásadami činnosti správních orgánů a judikaturou správních soudů,“ uvádí rozsudek předsedkyně senátu Viery Horčicové.

Server iROZHLAS.cz ho získal a níže ho publikuje.

Absenci odůvodnění Horčicová považuje za tak zásadní, že kvůli ní Zemanovo rozhodnutí zrušila.

„Odkaz na mediální vyjádření tiskového mluvčího prezidenta republiky soud jako odůvodnění napadeného rozhodnutí nemůže akceptovat, protože odůvodnění rozhodnutí musí být obsaženo přímo v rozhodnutí samotném,“ napsala do pravomocného verdiktu.

Spor začal v roce 2015

Prezident Zeman odmítl trojici akademiků jmenovat profesory v roce 2015. Zdůvodnil to vážnými prohřešky z minulosti. U Fajta mu vadila údajná žádost, aby mu banka prostřednictvím sponzorského daru přilepšila k platu, u Ošťádala Hrad poukázal na údajné kontakty se Státní bezpečností. Tehdejší ministryni školství Kateřině Valachové (ČSSD) své rozhodnutí Zeman zaslal v dopise o rok později.

„Obsahuje jednoznačné řešení otázky, o níž bylo rozhodováno, neboť je v něm uvedeno, že jednoznačně specifikované tři navržené kandidáty nejmenuje profesory. Žalovaný tedy srozumitelně vyjádřil, jak vyřešil právní otázku, o niž v řízení šlo. Odůvodnění však již napadené rozhodnutí postrádá,“ konstatuje rozsudek Městského soudu v Praze.

Fajt s Ošťádalem se kvůli prezidentovu rozhodnutí nejmenovat je profesory rozhodli bránit žalobami a právě městský soud jim na konci dubna dal pravomocně za pravdu.

I kdyby však prezident Zeman svůj krok řádně odůvodnil, u soudu by zřejmě neobstál. Všichni akademici totiž prošli řádným řízením vědeckých rad vysokých škol, podle nichž jsou odborně i morálně způsobilými stát se profesory. Není na hlavě státu, vládě ani ministru školství, aby to posuzovali.

Prezident kandidáty neposuzuje

„Bylo by nežádoucí, aby byl každý akademik, který v budoucnu pomýšlí na jmenování profesorem, při své vědecké, umělecké, publikační a jiné veřejné činnosti svázán vědomím, že jeho vědecké, umělecké či pedagogické kvality budou jednou posuzovány nejen apolitickými orgány veřejné vysoké školy, ale též politicky obsazenými orgány moci výkonné,“ uvádí jednoznačně rozsudek.

Fyzik Ivan Ošťádal a Univerzita Karlova stáhli žalobu proti prezidentovi | Foto: Martin Svozílek

Prezident může rozhodnout o nejmenování navrženého kandidáta pouze tehdy, pokud dospěje k závěru, že neprošli řádným procesem ke jmenování nebo že proces vykazoval vady.

Hrad podal kasační stížnost

Případ však nekončí ani pravomocným rozsudkem, prezident Zeman se chce bránit u Nejvyššího správního soudu, kam podal kasační stížnost.

Podle hradního advokáta Marka Nespaly jde totiž o důležitou právní otázku týkající se postavení prezidenta jeho suverenity.

„Netýká se to primárně pouze jmenovacího procesu profesorů, ale vůbec právní povahy úřadu prezidenta republiky. To znamená - není to žádná osobní otázka, ale primárně otázka právní,“ upřesnil Nespala.