Image a komunikace, to je na prezidentovi důležité. Pavel rád odkládá protokol, hodnotí expertka Hejlová

Prezidentská inaugurace je především důležitý rituál, je přesvědčená Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci. „Je to ceremoniál, kde roli hrají drobnosti. Pokud vše proběhne tak, jak má, budeme mít pocit, že svět má nějaký řád a že se ubírá správným směrem," vysvětluje v pořadu Jak to vidí... na Dvojce Hejlová. Praha 18:51 7. března 2023

Český prezident nemá mnoho pravomocí, o to důležitější je způsob, jakým komunikuje, zdůrazňuje Hejlová, která vede katedru Marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Host: expertka na strategickou komunikaci a politický marketing Denisa Hejlová. Moderuje Zita Senková

„Jeho role tkví především v symbolice a tu dává najevo komunikací. Proto je velmi důležité, aby se prezident snažil navázat kontakt s nejrůznějšími skupinami lidí, a to jak v Česku, tak v zahraničí,“ zdůrazňuje expertka a vyjmenovává:



„Prezident by proto měl mluvit jak s novináři, tak s obyčejnými lidmi, s mladšími, se staršími, na různých setkáních, jezdit za nimi nejenom osobně, ale vyjadřovat se třeba také na sociálních sítích.“

Jaký styl prezidentství čekat od nastupujícího prezidenta Petra Pavla, lze podle Hejlové do jisté míry sledovat ještě před jeho inaugurací:

„Komunikační styl Petra Pavla je výrazně jiný. Je mnohem uvolněnější a přirozenější. Nebojí se mluvit s lidmi, dlouho a do detailů. Rád odkládá sešněrovaný protokol a rád se baví, řekněme, lidově.“

Autenticita, upřímnost a neformálnost, důraz na běžné okamžiky se dnes cení, připomíná expertka na strategickou komunikaci.

„Obecně se upouští od diplomatických floskulí. I politici v zahraničí se snaží hovořit co nejvíce bezprostředně. Je to dáno všudypřítomností médií, včetně těch sociálních. Vzpomeňme si, jaký ohlas vzbudilo gesto Petra Pavla, když ho natočili, jak jde chodbou, shýbne se pro svetr a položí ho zpátky na lavici. To byl jeden z nejdůležitějších vizuálních momentů, který spoluvytváří prezidentský obraz.“

Budování značky

K celkovému dojmu přispívá velkou měrou i nejbližší okolí prezidenta, jeho soukromý život, jeho rodina.

„To, co má kdo na sobě, celková image je důležitá u všech politiků, u prezidentského páru ale obzvlášť. Oni reprezentují naši zemi. Proto se na inauguraci podílí celá řada českých značek. A byť se to zdá jako odlehčené téma, symbolika je veliká. Třeba v tom, že je to podpora menších a středních podnikatelů,“ upozorňuje Hejlová.

Vzhledem k mediální proměně se podle ní totiž výrazně mění i to, jak vnímáme stát, jeho hodnoty a jeho značku.

„Co pro nás znamená být českými občany, co znamená, když se řekne Čech i z pohledu zvenčí, převrátila digitální komunikace naruby. Už nemůžeme budovat značku jenom prostřednictvím velkých kampaní, ale musíme dbát i na tyto detaily,“ uzavírá Denisa Hejlová.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.