Česko pošle Číně 6,5 tun humanitární pomoci. Zeman požádal Petříčka, aby vláda vyslala speciální letoun

Prezident Miloš Zeman požádal ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), aby v pondělí vládě předložil návrh schválit vyslání armádního speciálu do Číny. Odvezl by humanitární pomoc měst, krajů, firem či Pražského hradu. Po čtvrteční schůzce na Pražském hradě to řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Praha 19:49 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít