‚Spojka‘ a znalec. Se Zemanovou stížností na ‚ústavní puč‘ pomohli i ministr Blažek a epidemiolog Prymula

Celý rozhovor s Romanem Prymulou

Byl jste od března roku 2021 neplaceným poradcem prezidenta Miloše Zemana. Ráda bych se zeptala na vaše společné konzultace. Jak často jich prezident využíval?

Naprosto minimálně, tak dvakrát nebo třikrát za rok.

Čeho se týkaly?

Covidu nebo jeho zdravotního stavu.

Vaše jméno figuruje na přílohách faktur advokáta Marka Nespaly. Z nich vyplývá, že jste měl loni na podzim poskytovat nějaké konzultace. To se týkalo právě Zemanova zdravotního stavu?

Jsem překvapen, že jsem na nějakých fakturách, protože jsem to dělal zdarma a nic jsem za to nikdy nedostal.

Vy asi ne, ale pan Nespala si fakturoval konzultace s vámi. Nebo alespoň to tak vyplývá z faktur a příloh.

Týkalo se to postupu léčení pana prezidenta.

Na fakturách je uvedeno, že se to týkalo „sabotáže“ a „odpovědnosti Ústřední vojenské nemocnice a konzilia“. Je veřejně známé, že bývalý prezident podával podnět kvůli možné sabotáži a namítal v něm i nepravdivost lékařských zpráv. Týkala se konzultace i toho?

Nevím, co je to pojem sabotáž, protože to úplně nespadá do mého ranku. Nebo vím, co je to sabotáž, ale já jsem řešil, jestli postupy, které byly aplikovány, byly korektní, nebo nikoliv. Jestli lékařské postupy byly v pořádku.

Prezident Zeman se v minulých měsících obrátil na Nejvyšší státní zastupitelství. Část ohledně lékařských zpráv se znovu prověřuje. Řešil jste to právě kvůli tomu odvolání nebo dalšímu postupu?

To se ptejte právníků. Jenom jsem se vyjadřoval k tomu, jaký ten postup byl. Nevím, jaký kontext to má z hlediska… Jestli je to nějaké primární řízení nebo odvolání. To jsem samozřejmě neřešil. Byl tam nesouhlas s tím, jakým způsobem probíhala léčba, k tomu jsem se vyjadřoval.

Specializujete se na epidemiologii. Takže jste to řešil z titulu ředitele nemocnice a lékaře?

Řešil jsem spíš postupy než konkrétní odbornosti. K tomu se musí vyjadřovat znalec v oboru. Neposuzoval jsem, jestli psychiatr léčí správně nebo chirurg léčí správně.

Můžete nastínit, jaké bylo vaše stanovisko? Zda podpořilo závěry pana prezidenta…

Nejsem oprávněn poskytovat tyto detaily. Na to se zeptejte Kanceláře prezidenta republiky, to by bylo nekorektní.