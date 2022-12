Zeman pravděpodobně podpoří Babiše ještě před prvním kolem voleb, očekává politolog Kopeček

Prezident Miloš Zeman v minulých měsících naznačoval, koho z kandidátů by si přál na Pražském hradě, až jemu samotnému skončí mandát. „Ve chvíli, kdy šance Josefa Středuly, kterého Zeman dříve podpořil, nevypadají příliš nadějně, je dost pravděpodobné, že se Miloš Zeman už před prvním kolem vysloví docela výrazně pro Andreje Babiše (ANO),“ očekává politolog Lubomír Kopeček v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Praha/Brno 22:01 12. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Myslel jsem si, že k podpoře Babiše Milošem Zemanem by mohlo dojít až mezi prvním a druhým kolem,“ přiznává politolog Kopeček z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

„Ale vzhledem k tomu, jak vypadají voličské preference a jak se nám trojice prvních kandidátů – Danuše Nerudová, Petr Pavel a Andrej Babiš – vzdaluje od ostatních, tak tu může být vyslovení Zemana už před prvním kolem.“

Prezident už svoji podporu Babišovi naznačil v rozhovoru pro Radiožurnál. „Já vycházím z toho, že ze tří favoritů prezidentské volby dva mají prakticky nulovou politickou zkušenost. Vycházím dále z toho, že prezident je hlava státu a tedy vrcholný politik. A podobně jako se nenecháte operovat chirurgem, který nevystudoval medicínu, tak asi nebudete chtít za prezidenta někoho s nulovými nebo téměř nulovými zkušenostmi. Tím jsem vám zcela jasně odpověděl,“ prohlásil Zeman.

Důvěra v prezidenta je dnes ale malá, upozorňuje Kopeček: „Je nejnižší v historii Česka. To dost omezuje význam toho, že když se Zeman pro někoho vysloví, tak že to nemusí rozhodnout. Ale je to jeden z hlasů, které můžou pomoci Babišovi stát se prezidentem.“

Blízkost Babiše a Zemana dokládá Kopeček na množství prezidentských vet, kterými Zeman zastavil některé zákony:

„V posledních týdnech vetoval prezident tři zákony, které prosadila stávající vládní koalice. To odráží jeho postoj k vládě. V době, kdy byl premiérem Babiš, tak Zeman nevetoval za čtyři roky žádný zákon.“

Ostatní kandidáti, zejména Danuše Nerudová a Petr Pavel, by podle Kopečeka mohli těžit například z toho, pokud by některý z dalších kandidátů v jejich prospěch odstoupil.

„Případné odstoupení Marka Hilšera by mohlo pomoci Danuši Nerudové, tematicky se překrývají. Ale u Pavla Fischera si nejsem jistý, kam by se jeho voliči mohli posunout.“

„Poslední průzkum od agentury Median ukazuje, že se snížila podpora těch kandidátů, kteří jsou za vedoucí trojicí. To jest, fenomén příklonu k této trojici je patrný i bez odstoupení některého z méně úspěšných kandidátů,“ upozorňuje politolog a zamýšlí se:

Fischer je totiž konzervativní katolík a v tom se od ostatních kandidátů liší. „Je otázka, jestli by jeho voliči vůbec šli v prvmním kole k volbám,“ dodává politolog.

Kandidáti a válka

Zahraniční politika zpravidla nebyla nejsilnějším tématem prezidentských voleb. „Letos máme jiný kontext. I když válka na Ukrajině v tuto chvíli zajímá lidi méně než před půl rokem, pořád tomu věnují pozornost,“ všímá si Kopeček.

„Jsou tu kandidáti jako Danuše Nerudová, Petr Pavel a Pavel Fischer, kteří jsou víceméně jednoznačně pro NATO, odsuzují ruský útok a jsou pro silnou podporu Ukrajině. A pak je tu Andrej Babiš, který se rozhodl nevyjadřovat. Určitou výjimkou jsou jeho mítinky, kde hodně zdůrazňuje fakt, že primárně se má stávající vláda starat nikoli o Ukrajinu, ale o českého občana, což je takový klasický populistický narativ,“ hodnotí Kopeček a nabízí vysvětlení Babišova postoje:

„V době, kdy zájem Čechů podporovat Ukrajinu klesá, to může být postoj, který dává smysl z hlediska získání těch voličů, kteří nejsou stávající vládou nadšeni.“

Ze shluku kandidátů vystupuje svými postoji i Jaroslav Bašta. „Byť je to kandidát, který zjevně bude v těchto volbách naprostý outsider, reprezentuje stranu, která je v danou chvíli vysloveně proruská, přestože jeho postoje jsou přece jenom o něco opatrnější než postoje jeho mateřské SPD.“

