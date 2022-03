Před Pražským hradem demonstrovaly desítky lidí. Vadí jim milost, kterou uložil prezident Zeman

Demonstranti zaplnili prostranství pod sochou Tomáše Garrigua Masaryka. Volali „mafie“, „ruskej šváb“ nebo „Miloše do koše“. Přinesli si také rudé trenýrky se symbolem srpu a kladiva nebo transparenty s nápisy jako „Nejde normálně žít, když na Hradě sedí zrádce!" nebo „Zemane, jdi za ruskou vlajkovou lodí“.

Akci na Hradčanském náměstí uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři rozdali demonstrantům píšťalky a dav poté hlasitě vypískával Zemana i jeho spolupracovníky. Mluvčí spolku Hana Strašáková vyzvala na dálku vládu a zákonodárce, aby se snažili o nápravu hradních poměrů. „Bylo by hezké, kdyby politici své pohoršení přenesli ze sociálních sítí do reálného světa,“ podotkla. Jedním z řešení by podle ní mohlo být seškrtání rozpočtu prezidentské kanceláře.

Farma zvířat

Část demonstrantů v prasečích maskách poté přečetla úryvek z knihy Farma zvířat, v níž George Orwell napsal, že „všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější“.

Milost Balákovi udělil Zeman v sobotu - tedy jen dva dny po vyhlášení soudního rozhodnutí, které potvrdilo Balákovo odsouzení za zmanipulování dvousetmilionové zakázky. „Odůvodnění milosti je výsměchem všem občanům České republiky, zvláště pak soudcům. Místo toho, aby nejvyšší ústavní činitel této země zastupoval spravedlnost a nestrannost, hájí zájmy svých kamarádíčků a zpochybňuje nezaujatost soudních orgánů. Před zákonem by si ale měli být všichni rovni,“ zdůraznili pořadatelé protestu.

Justice Baláka pravomocně potrestala tříletým vězením, čtyřletým zákazem činnosti a peněžitým trestem 1,8 milionu korun. Zeman mu milostí vše prominul, označil ho za „mimořádně pracovitého a kvalifikovaného vedoucího zaměstnance“. Pro Balákovo odsouzení bylo podle Zemana zřejmě rozhodné to, kde muž pracuje.

Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky, Balák, který čelí ještě další obžalobě v souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře, je podřízeným Mynáře. Ten po dobu trestního řízení odmítal Baláka zbavit funkce, svůj postup zdůvodňoval presumpcí neviny. Na čtvrteční demonstraci zazněla i kritika na Mynářovu adresu. „Kdo vlastně na Hradě vládne? Zvolený prezident, nebo jeho trestně stíhaný úředník?“ ptala se Strašáková.

Zeman už udělil 21 milostí, v druhém funkčním období 12. Omilostnění Baláka neodpovídá podmínkám, které si prezident sám stanovil pro udílení milostí. Mimo jiné ji nevyhodnotilo ministerstvo spravedlnosti, Balák se s žádostí o milost obrátil přímo na Zemana.