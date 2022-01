Zeman se vrací na Hrad. Jmenuje nové rektory a předá dar Fondu ohrožených dětí Klokánek

Prezident Miloš Zeman příští týden ve středu jmenuje na Pražském hradě nové rektory. Předá také šek projektu Fondu ohrožených dětí Klokánek. V úterý to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman by tak měl ve středu 26. ledna prvně od svého propuštění z Ústřední vojenské nemocnice zavítat do prezidentského sídla v hlavním městě. Dosud se léčil na zámku v Lánech.

Praha 16:59 18. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít