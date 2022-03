Sociolog Gabal: Prostřednictvím Miloše Zemana jsme se nepřímo podíleli na podpoře války na Ukrajině

Skupina signatářů Charty 77 a dalších osobností vyzvala prezidenta Miloše Zemana v otevřeném dopise, aby vyvodil politickou odpovědnost za dlouhodobou podporu Vladimira Putina. „Pokud máme v čele Miloše Zemana, jsme morálně spoluzodpovědní za to, co se na Ukrajině děje,“ říká sociolog Ivan Gabal v pořadu Pro a Proti Českého rozhlasu Plus. PRO A PROTI Praha 22:49 15. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman během projevu při předávaní státních vyznamenání 28. října 2019 | Zdroj: Pražský hrad

„Nemyslím si, že bych byl osobně jako Čech spoluzodpovědný za to, co se děje na Ukrajině. Prohlášení tohoto typu jsou opravdu za hranou,“ reaguje poslanec Radek Vondráček (ANO).

Gabal, který je jedním ze signatářů výzvy k Zemanově abdikaci, připomíná jeho dlouhodobé schvalování anexe Krymu a také okupaci části ukrajinského území z roku 2014.

Skupina významných osobností a bývalých politiků v čele s Petrem Pithartem vyzvala prezidenta Miloše Zemana, aby vyvodil politickou odpovědnost za podporu Vladimira Putina. Diskutují sociolog Ivan Gabal a poslanec Radek Vondráček (ANO)

„Válka na Ukrajině nevznikla ze dne na den, vznikala postupně od roku 2014, od první anexe Krymu a napadení východních regionů Ukrajiny. Příprava útočného plánu byla zřejmá ještě před tím, než byl zahájen. Například veřejně ji komunikovala CIA, prezident jistě měl informace z našich zpravodajských služeb a stále to podporoval a byl nejcitovanějším západním politikem v Rusku. Nepřímo, prostřednictvím Miloše Zemana jsme se vlastně podíleli na podpoře této války,“ konstatuje bývalý poslanec.

Vondráček označuje výzvu prezidentovi za extrémní pozici za situace, kdy by Česko mělo jednat spíše jednotně.

„Všichni nějak stojíme názorově v jedné linii, co se týče agrese na Ukrajině. A za této situace přicházet s takovouto iniciativou považuju spíš za snahu tuto situaci rozbít. Myslím, že se to teď nehodí, naopak nahrává to jiným silám,“ reaguje předseda sněmovního ústavně-právního výboru.

„Našel jsem si článek z roku 2014, kde Miloš Zeman v Hovorech z Lán říká, že případný postup Putina směrem na východní Ukrajinu je pro něj naprosto nepřekročitelná červená mez, že by se z holubice proměnil v jestřába. To, že měl jiné názory na geopolitiku a prosazoval pragmatický přístup a soustřeďoval se na ekonomickou diplomacii, je pravda. Ale s logikou autorů toho dopisu bychom museli veřejně odsoudit bývalou německou kancléřku Angelu Merkelovou či francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Takže vyzývám trochu ke smíření. Teď na to opravdu není čas,“ pokračuje Vondráček.

‚Zeman lhal. On se nemýlil, on lhal‘

Výzva prezidentovi k abdikaci přišla jen několik dnů poté, co Miloš Zeman uznal, že se mýlil, když varování amerických tajných služeb, že Rusko chystá invazi na Ukrajinu, označil za blamáž.

„Nejen že se neomluvil, ale on se ještě zachoval ke všemu hloupě. Protože měl možnost jako nejcitovanější západní politik v Rusku napřed vyzvat Putina k tomu, aby nerealizoval invazi na Ukrajinu. Protože informace Miloš Zeman musel mít. A neudělal to. On se prostě jen snažil uhnout a zachránit politicky a řekl: Mýlil jsem se, Putin je šílenec a je potřeba ho izolovat,“ tvrdí Gabal.

„Zeman za Putinem jezdil, vedle něj vyzýval k zabíjení novinářů. Byl tam několikrát, musel do toho detailně vidět a v té poslední fázi musel mít zpravodajské informace o tom, že se útok chystá. A jestliže takový člověk neví, nebo nevnímá, že se chystá vojenská invaze, tak nemá na svém místě co dělat.“

Vondráček připomíná, že následná reakce Miloše Zemana byla mnohem výraznější než mnohých jiných západních politiků.

„Udělení státního vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, jasná pozice, jasně odsouzení, ve veřejném prostoru říct, že Putin je šílenec. A tak bych mohl pokračovat. To znamená, prezident se mýlil, řekl to. Jestli se bude omlouvat, nebo nebude, je otázka na něj. Ale rozhodující jsou činy a v tuto chvíli je velice jasně vyhraněný protirusky,“ vyzdvihuje.

„Za vším je hluboký antagonismus vůči osobě Miloše Zemana. Prezident může dělat, co by chtěl, stejně by se na tom nic nezměnilo.“ Radek Vondráček

Podle mého názoru Miloš Zeman lhal, on se nemýlil, on lhal, reaguje Gabal. „Je nesporné, že Miloš Zeman ve svém závěrečném vystoupení lhal, protože dopředu věděl co se děje, co se připravuje – on Putina znal, on ho podporoval. Popíral, že by na Ukrajině byli ruští vojáci, že anexi Krymu provedli ruští vojáci. Celou dobu vědomě lhal a pak nakonec, když už vypukla válka, rychle hodil otočku a zaujal pozici hrdiny, který odmění Zelenského,“ naznačuje sociolog.

„Debata, kterou teď vedeme, mě jen utvrdila v tom, že za vším je hluboký antagonismus vůči osobě Miloše Zemana. Prezident může dělat, co by chtěl, stejně by se na tom nic nezměnilo,“ reaguje Vondráček.