Zeman zopakoval, že existuje více verzí k Vrběticím. ‚Vyšetřovatelé by měli zaměřit na firmu Imex,‘ řekl

Zařazení České republiky na ruský seznam zemí, které nepatří k přátelům, je z ruské strany škodlivá hloupost. Frekvenci 1 to v neděli řekl prezident Miloš Zeman. Seznam zveřejnilo Rusko v pátek, vedle Česka na něj zařadilo ještě Spojené státy.

„Vždy je špatné býti nepřítelem. Z ruské strany je to hloupost, protože dělat si nepřátele z bývalých přátel je chyba. Když nemůže být přátelství, ať jsou alespoň korektní vztahy,“ řekl Zeman. Prezident je dlouhodobým zastáncem dobrých českých vztahů s Ruskem.

Zeman zopakoval, že není přesvědčen, že je jedna verze vyšetřování explozí ve Vrběticích. V rozhovoru ve Frekvenci 1 v neděli navíc odkázal na rozhovor s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO), podle které mohly výbuchy sloužit k zakrytí manka v muničním skladu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) koncem dubna uvedl, že v Lánech Zemanovi vysvětloval, že existuje jen jedna vyšetřovací verze poté, co prezident mluvil o dvou.

„Nepřesvědčil mě, už proto, že ta stará verze, že šlo o neodbornou manipulaci při vyskladňování, to přece před šesti lety existovalo,“ řekl Zeman. Zmínil navíc další verzi, s kterou podle něj přišla Benešová. „Nelze zapírat nos mezi očima,“ podotkl.

Podpora Hamáčka i vlády

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) podle prezidenta naprosto rozumně plánoval cestu do Ruska kvůli vakcíně a summitu a zcela rozumně ji po kauze Vrbětice odvolal. Možnost, že by vicepremiér chtěl kauzu vyměnit za vakcíny, Zeman odmítl.

Server Seznam Zprávy, který se zprávou přišel, poté Zeman nazval „odpadkovým košem“. Novináře Janka Kroupu podle svých slov pokládá za podvodníka. „Jen naprostý hlupák věří obskurnímu novináři,“ uzavřel komentář ke kauze.

Miloš Zeman dále v rozhovoru potvrdil, že trvá na svém předchozím výroku, že by nechal do voleb dovládnout v demisi vládu premiéra Andreje Babiše, pokud by jí Sněmovna začátkem června vyslovila nedůvěru.

Frekvenci 1 v neděli řekl, že to pokládá za nejlogičtější řešení. Opozici doporučil, aby se soustředila na volební kampaň a program a krátce před říjnovými sněmovními volbami nedělala podobné „vylomeniny“.

Zeman trvá i na svém dřívějším vyjádření. „Nejlogičtějším postupem je nechat vládu dovládnout v demisi,“ uvedl.

Sněmovna by měla z iniciativy koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN hlasovat začátkem června. Výsledek hlasování rozhodne postoj KSČM.

„Já řekl i při jednání s opozičními předáky, že by se měli víc soustředit na kampaň a předvést své programy a kandidáty a nedělat takové vylomeniny, jako je hlasování o nedůvěře,“ prohlásil prezident.