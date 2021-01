Zeman: Rusko by mělo nechat Navalného jít do voleb. Dzurillu vyznamenám, pokud bude systém úspěšný

Rusko by mělo nechat opozičního politika Alexeje Navalného kandidovat ve volbách, je zbytečné z něj dělat mučedníka, řekl prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro čtvrteční Mf Dnes. Zavření Navalného do vězení je podle něj „cenzurou kandidáta“. Za cenzuru prezident považuje také zablokování účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociální síti twitter. Praha 7:00 21. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Navalnyj, který je pokládán za nejvážnějšího soupeře prezidenta Vladimira Putina na ruské politické scéně, byl v neděli zatčen po příletu do Moskvy z Německa. V Berlíně se zotavoval ze srpnového pokusu o otravu, který připisuje Putinovi a jeho tajné službě FSB.

Nyní v moskevské cele čeká na soud, který jej podle ruských médií nejspíše pošle na 3,5 roku do vězení pod záminkou neplnění pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.

Zeman připomněl ruský argument, že Navalnyj byl v podmínce, které nevyhověl. „Nicméně si myslím, že je zbytečné, aby z něho dělali mučedníka. Ať kandiduje, ať se uchází o přízeň voličů,“ řekl prezident Mf Dnes.

Je to podle něj stejné jako s Trumpovým profilem na twitteru. „Neboť zavřít někoho do vězení je forma cenzury. Cenzury kandidáta,“ dodal Zeman.

Trumpův účet Twitter zablokoval natrvalo, Facebook na dobu neurčitou a server YouTube zatím dočasně. Trump sociální sítě využíval ke zpochybňování výsledků listopadových prezidentských voleb, po násilnostech v Kongresu servery čelily kritice, že včas nezakročily. Twitter rozhodnutí odůvodnil hrozbou toho, že Trump bude prostřednictvím platformy nadále podněcovat svoje přívržence k násilí.

Podle Zemana je „stejný zločin" zablokovat Trumpův účet jako účet hokynáře z Kentucky. Jde o cenzuru, za kterou by měla být jakákoli firma postižena, uvedl. „S tím, co je cenzurováno, samozřejmě nemusím souhlasit. Ale vždy jsem citoval Voltairův výrok: 'Nesouhlasím s vámi, ale udělám vše pro to, abyste svůj názor mohl zastávat,'" dodal.

Vyznamenání pro Dzurillu

Prezident se také vyjádřil k navrhovanému vyznamenání pro vládního zmocnceec pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurillu. Pokud bude systém on-line registrace na očkování proti koronaviru úspěšný, vyznamenání podle prezidenta dostane. Na vyznamenání chce Dzurillu navrhnout premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli jeho práci na registračním systému i třeba systému elektronické evidence tržeb (EET).

Senioři mají možnost se v systému k očkování hlásit od pátečního rána, v budoucnu by měli dostat možnost se on-line na vakcinaci registrovat také ostatní lidé v Česku.

Spuštění systému doprovázely problémy se zasíláním registračních kódů, v sobotu očkování v některých nemocnicích zpomalily dočasně nedostupné údaje o rezervacích. Objevily se také případy, kdy senioři dostali termín vakcinace v nemocnici, kde se ještě neočkovalo.

Podle Zemana jde o obrovskou logistickou operaci, se kterou nikdo nemá zkušenosti, a proto lze tolerovat „drobné chyby“, které se vyskytly. Akci považuje za relativně úspěšnou na jejím počátku, za úspěch ji bude možné označit teprve tehdy, až skončí. „Pokud skončí dobře, tak ano, dám panu Dzurillovi vyznamenání,“ řekl prezident.

V souvislosti s epidemií koronaviru Zeman loni v říjnu vyznamenal epidemiologa a tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Za zvládnutí první vlny nákazy mu udělil Řád bílého lva.

Medailemi Za hrdinství a Za zásluhy prezident ocenil několik zástupců složek integrovaného záchranného systému, které při pandemii pomáhaly, a biochemika a virologa Tomáše Cihláře, který se podílel se svým týmem na vývoji léku remdesivir používaného pro pacienty s nemocí covid-19.