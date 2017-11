Zeman se Rusům podbízí a pochybuji o tom, že ho respektují, říká diplomat Kolář

Prezident Zeman podle diplomata Petra Koláře přijímá lživou propagandu, i když od ministerstva zahraničí ví, že jsou to nesmysly. „Prezident republiky zpochybňuje sankční režim vůči Rusku. Mluví o anexi Krymu jako o hotové věci,“ říká Kolář. Zeman tak podle Koláře někomu prospívá, ale rozhodně ne zájmům Česka. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu bývalý velvyslanec v Moskvě hovořil i o článku na webu ruské armádní televize Zvezda. Praha 17:30 24. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident ČR Miloš Zeman se 23. listopadu zúčastnil otevření výstavy Poklady Pražského hradu ve Státním historickém muzeu v Moskvě. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Česko jako členská země EU a NATO drží podle Koláře společnou politiku, nezpochybňuje sankční režim a odmítlo anexi Krymu. A to, že prezident říká něco jiného, je spíše ostuda.

„Neuvědomuje si svou roli a vykládá si ústavu České republiky po svém, chová se nezodpovědně místo toho, aby se choval tak, aby to prospívalo zájmům této země,“ říká.

Ani Rusové sami podle něj nemohou brát vážně někoho, kdo se jim takto podbízí. „To, že se jim to hodí a že se jim to vyplácí, je jiná věc. Do jaké míry ho opravdu respektují a váží si jej, o tom bych výrazně pochyboval,“ dodává.

'Text šílence s vylízaným mozkem'

Československo by mělo být vděčné za sovětskou invazi v roce 1968. Takový názor zveřejnil web ruské armádní televize Zvezda. Proti tomu se ohradil český prezident Miloš Zeman během návštěvy Ruska. Byla jeho reakce adekvátní?

„Prezident udělal to, co udělat musel, protestoval při rozhovoru s premiérem, vyjádřil se poměrně expresivně,“ říká Kolář ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Článek je podle Zemana, jak jsme již dříve prezidenta citovali, činem „novinářského šílence s vylízaným mozkem“.

Odmítá také spekulovat nad tím, zda to byla řízená provokace, jakkoliv se nabízí názor, že šlo o nahrání na smeč Zemanovi, že není ruským „patolízalem“ a že se také umí výrazně ohradit.

Ruský premiér Dmitrij Medveděv v souvislosti s textem (z webu byl odstraněn, ale je dostupný v internetovém archivu - pozn. red.) uvedl, že jde o osobní názor autora a že ruští politici do práce novinářů nezasahují. Podle Koláře ale není pravděpodobné, že by takový text vyšel na webu ruské armádní televize bez vědomí vedení.

Zpráva na ruském webu Zvezda už zmizela. Nyní je dostupná pouze v internetovém archivu. | Foto: reprofoto Archive.org | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Na druhé straně Rusko je zemí, která není organizovaná. „Je tam občas dost chaosu, někdy se jim něco nepovede,“ vysvětluje.