Zeman se v Lánech kvůli rozpočtu sešel s Pilným a Babišem. Standardní postup, tvrdí Ovčáček

Ministr financí Ivan Pilný z ANO mluvil v neděli v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem o přípravě rozpočtu na příští rok, ale i dlouhodobých aspektech české ekonomiky, třeba o chybějících lidech na trhu práce a evropských dotacích. Pravidelného jednání expertů se účastnil také Pilného předchůdce v křesle ministra financí Andrej Babiš z ANO, který návrh rozpočtu s deficitem 50 miliard připravoval. Lány 16:39 23. 7. 2017 (Aktualizováno: 16:50 23. 7. 2017)

Prezident podle Hradu radil autorům rozpočtu, na co se soustředit. „Více peněz na investice než na spotřebu, zaměřit se na dotace na obnovitelné zdroje energie a na 11 miliard určených pro neziskovky,“ popsal na Twitteru postoj Zemana mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Zopakoval tak dlouhodobý postoj prezidenta k činnosti vlády v oblasti hospodářství. Vadí mu nízký objem veřejných investic, zatížení ekonomiky dotacemi na obnovitelné zdroje či některé sociální dávky.

„Snažil jsme se tam vysvětlit, jak rozpočet vzniká za pochodu, které procesy to provázejí. Skutečně je tam tak málo prostoru proto, aby se dalo investovat,“ řekl o jednání Pilný.

Účastníci schůzky se podle něj shodli, že nárůst mandatorních výdajů je neudržitelný a prostor pro financování dlouhodobých priorit, to znamená především investic do dopravní infrastruktury a vzdělávacího systému, je kvůli tomu malý. „Je potřeba prostě nějakým způsobem na to příště dbát.“

S prezidentem Pilný rozebíral i dlouhodobé problémy spojené s ekonomikou.

„To znamená v tomto okamžiku například 100 tisíc míst na pracovním trhu, které se nedaří obsadit. Mluvili jsme také o tom, že velmi brzy skončí evropské dotace a že zatím to nevypadá, že bychom se na to nějak zvlášť připravovali,“ konstatoval ministr a doplnil, že ve spoustou věcí má s prezidentem podobný názor.

Účast předchozího ministra je standardní

„Byla to ta klasická schůzka v Lánech, která projednávala rozpočet. Já jsem byl přizván panem ministrem Pilným, protože jsem ten rozpočet předkládal,“ řekl Babiš. Zeman podle něj měl k přípravě rozpočtu vícero připomínek a jako vždy byl krtitický. „Ale myslím si, že jsme mu zodpověděli všechny dotazy, které potřeboval,“ uvedl.

„Každého jednání expertního týmu, které je zaměřeno na jedno z témat, se účastní vždy člen vlády a také předchůdce ve funkci,“ odpověděl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz serveru iROZHLAS.cz, proč se schůzky účastnil i Andrej Babiš, .

Server iROZHLAS.cz kontaktoval i Jana Fischera, ministra financí z úřednické vlády z let 2013 a 2014 s dotazem, zda se i on účastnil jednání expertního týmu za úřadování Andreje Babiše. „Ano, dvakrát, jestli se nepletu. To byl model, který nastolil prezident, že tam zval, alespoň před rokem a před dvěma, vždy předchozího ministra,“ uvedl Fischer.

„Před dvěma lety jsem tam byl v roli oponenta s Jiřím Rusnokem, vloni už jsem tam byl v roli oponenta sám,“ dodal.

Zároveň ale přiznal, že za jeho působení se jeho předchůdce - Miroslav Kalousek (TOP 09) - expertních porad neúčastnil. „Ne, ne. Za mě si nepamatuji, že tam Kalousek byl. To jsem tam byl sám, jestli se nepletu,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Fischer.

Prázdninová jednání

Přes prázdniny bude Pilný jednat o rozpočtu s jednotlivými ministry. Požadavky ministerstev podle něj přesahují plánovaný schodek o 111 miliard korun.

V pondělí bude s ministrem školství Stanislavem Štechem (za ČSSD) jednat o financování jeho kapitoly, s podporou premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) resort žádá posílení financování vysokého školství.

Zeman si zve ministry k jednáním se svým poradním týmem pravidelně. Další schůzku bude mít zřejmě až v září, a to se Štechem.